В Украине действительно используют фосфорные бомбы? Почему это важно?

С начала войны украинские власти неоднократно сообщали о том, что российские военные сбрасывают фосфорные бомбы на города Луганской и Донецкой области. «Холод» объясняет, почему их применение чревато международным скандалом и уголовным процессом против России.

Фосфорные бомбы наносят людям тяжелые увечья, сжигая кожу и кости

Фосфорные бомбы — это боеприпасы, которые состоят из белого фосфора или его смеси с другими веществами, а также механизма для его воспламенения. Они могут взрываться как в воздухе, так и при столкновении с землей.

Белый фосфор внешне напоминает воск, бывает бесцветным или с желтым оттенком, светится в темноте и имеет острый запах чеснока. Это очень огнеопасное вещество: в виде порошка оно воспламеняется на воздухе, его хранят в закупоренных сосудах в мало освещенных помещениях или под водой. Белый фосфор ядовит, его парами можно отравиться: смертельная доза для человека составляет от 0,05 до 0,15 граммов.

Взрывная волна может разбросать вещество по территории площадью в несколько сотен квадратных метров. Температура горения фосфорных боеприпасов превышает 800 градусов. Горение сопровождается густым и едким белым дымом и продолжается до тех пор, пока фосфор не выгорит полностью или пока не прекратится доступ кислорода. Вещество вызывает у человека сильные ожоги (вплоть до того, что обугливаются кости) и может привести к мучительной смерти.

Такие бомбы используются последние сто лет. За последние годы их применяли в Ираке, Йемене и Сирии

Фосфорные боеприпасы в боевых условиях начали применять во время Первой мировой войны — в основном для того, чтобы создать дымовую завесу и скрыть передвижения войск. С тех пор белым фосфором стали наполнять авиабомбы, ракеты, артиллерийские снаряды, мины и ручные гранаты.

C 2000 года Human Rights Watch задокументировала применение фосфорных боеприпасов в семи конфликтах. В 2004, 2009 и 2016 году американские войска использовали их в Афганистане и Ираке. Кроме американцев, фосфор в Афганистане применяли и талибы.

В 2007 году эфиопские военные использовали их в Сомали, тогда погибли 35 мирных жителей. В 2006 и 2009 году израильские вооруженные силы применили фосфорные боеприпасы в Ливане и Газе. В 2016 году в Йемене их использовала военная коалиция во главе с Саудовской Аравией. В Сирии фосфорные боеприпасы применяли две стороны конфликта: правительственные войска при поддержке России и войска коалиции во главе с США.

Фосфорные боеприпасы запрещены, но не совсем

Применение зажигательного оружия регулируется Протоколом III к Конвенции по конкретным видам обычного оружия, который был принят в 1980 году. Его авторы в первую очередь стремились ограничить использование бомб с напалмом, которые США сбрасывали на Вьетнам.

Первые два протокола к Конвенции, также принятые в 1980 году, запретили применять оружие, поражающее человека кусочками пластмассы, дерева или стекла, которые невозможно обнаружить с помощью рентгеновских лучей; кроме того, было запрещено применение мин против гражданского населения. Позже был принят четвертый протокол, запретивший ослепляющее лазерное оружие.

Протокол III ограничивает использование зажигательного оружия в местах, где находятся мирные жители. Фосфорные бомбы строго запрещено сбрасывать с воздуха на военные объекты, которые расположены рядом с гражданскими. Но если боеприпасы доставляются по земле, то их можно применять с осторожностью — при условии, что военный объект четко отделен от мест, где находится гражданское население.

Однако не все фосфорные боеприпасы попадают под действие этого протокола. В статье 1 говорится, что понятие «зажигательного оружия» включает только боеприпасы, которые «в первую очередь предназначены для поджога объектов или причинения людям ожогов». На дымовые и сигнальные системы запрет не распространяется.

Пока не подтверждено, что Россия применяла фосфорные бомбы

Украинские власти сообщали о том, что Россия сбрасывала фосфорные бомбы в городах Луганской и Донецкой области — в Попасной, Рубежном, Мариуполе, Авдеевке, Марьинке Донецкой области. О погибших в результате фосфорных бомбардировок говорил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский, не уточняя, о каком городе идет речь.

Случаи применения запрещенного оружия, а также атаки, в которых погибли мирные жители, в Украине документирует правозащитная организация Amnesty International. Также в стране работает следственная группа, которую в марте организовали Украина, Литва и Польша. 25 апреля к ее работе подключился Международный уголовный суд — в начале марта он запустил расследование военных преступлений в Украине. Пока никаких сообщений о том, что Россия неправомерно использовала фосфорные боеприпасы, от них не поступало.

Если эти и другие нарушения удастся подтвердить, то в Международном уголовном суде начнется процесс против России. Но разбирательство может вообще не состояться: суд проводит заседания только в присутствии обвиняемого, а Россия не признает его юрисдикцию.