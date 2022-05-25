Хроника войны с Украиной. День 91

Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области и штурмуют город Лиман.

18:34

Президент России Владимир Путин пообещал госнаграды российским военным, участвующим в войне в Украине, и назвал их героями.

«Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так — как к героям», — цитирует РИА «Новости» выступление Путина на Госсовете.

Также он попросил правительство решать проблемы раненых военных и родных погибших, а регионы — поддержать семьи военнослужащих, отправившихся в Украину.

Кроме того, Путин сказал, что пособие для женщин, служащих в Вооруженных силах, у которых есть дети, увеличат с 15 тысяч рублей до 31 тысячи.

Президент также велел увеличить выплаты российским военным за рубежом: «Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты».

В своем выступлении Путин говорил, что ключевой приоритет властей — благосостояние россиян.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — сказал он.

По словам Путина, по итогам года инфляция составит в стране 15%, но «это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией». Путин настаивает, что рост инфляции в России замедлился, а в других странах ситуация хуже.

18:01

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о признании госизменой переход на сторону противника в «условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация».

Также они предлагают ввести уголовную ответственность за участие россиянина или человека без гражданства, который постоянно живет в России, в военных действиях на территории иностранного государства «в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Предполагается, что за это будет грозить от 12 до 20 лет колонии.

Помимо этого, депутаты предлагают новую уголовную статью — «конфиденциальное сотрудничество со специальными службами иностранных государств».

В статье указано, что уголовным преступлением считается сотрудничество россиянина не только со спецслужбами, но и с международной или иностранной организацией либо их представителями.

В примечании уточняется, что речь идет о сотрудничестве «в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации », а под «международной или иностранной организацией» понимаются организации, которые действуют в интересах иностранных спецслужб, либо международная или иностранная частная военная или разведывательная компания.

Наказание по новой статье, предлагаемое единороссами, — от двух до восьми лет заключения.

Еще одна уголовная статья, которую предлагают депутаты, — публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. По ней грозит от двух до четырех лет колонии. А в случае призывов группой лиц, с использованием своего служебного положения или СМИ — от трех до шести лет колонии. Такие же призывы с угрозой применения насилия — от пяти до семи лет колонии.

Помимо этого, единороссы предлагают правки в уже существующую уголовную статью за работу в «нежелательной организации»: теперь ответственность может грозить за участие и сотрудничество с такими организациями не только на территории России, но и из-за рубежа.

Поправки могут внести и в статью о наемничестве: за вербовку и финансирование сроки от четырех до восьми лет заменят на сроки от 12 до 18 лет колонии, за те же действия с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетних вместо сроков от семи до 15 лет предлагают сроки от 12 до 20 лет, а за участие наемника в вооруженном конфликте вместо сроков от трех до семи лет будет грозить от семи до 15 лет.

Авторы законопроекта — глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев и другие единороссы Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.

17:26

Певице Наргиз, осудившей войну в Украине, запретили въезд в Россию на 50 лет, рассказал ее адвокат Бахром Исмаилов журналу StarHit.

Журнал опубликовал сообщение о запрете на въезд в Россию по решению ФСБ — документ певице вручили в аэропорту Домодедово. В нем уточняется, что Наргиз Закирова не может въехать в Россию до 2 мая 2072 года.

«Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — сказал Исмаилов журналу.

Наргиз — гражданка США родом из Узбекистана. В 2013 году она заняла второе место в российской версии шоу «Голос» и затем выступала с концертами в России.

17:13

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новом обстреле села Журавлевка. Один человек пострадал, пять домов повреждены.

«Пока не понимаем, как он оказался в селе, — пишет Гладков о пострадавшем. — Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь».

16:58

Президент России Владимир Путин посетил в Центральном военном госпитале имени Мандрыка военных, раненых в Украине, сообщается на сайте Кремля.

16:50

Бывшие сотрудники правозащитного центра «Мемориал», ликвидированного в России судом, подтвердили информацию о двух конфликтах между чеченскими силовиками в Украине. В результате обоих инцидентов были погибшие.

В первом случае речь идет о перестрелке в начале апреля, в результате которой погибли шесть человек. Двух выживших доставили в УВД Грозного.

«Там они рассказали, что семеро силовиков (в том числе они) находились внутри помещения на их базе в Украине, а восьмой по непонятной им причине внезапно извне помещения открыл по ним огонь. Пятеро были убиты, одному из выживших удалось открыть ответный огонь и убить нападавшего», — пишут правозащитники, уточняя, что из-за стрельбы идет следствие.

Еще 20 апреля телеграм-канал 1ADAT, оппозиционный властям Чечни и признанный судом республики экстремистским, опубликовал записи, на которых несколько мужчин осматривают тела четырех погибших в камуфляже. На фоне слышен разговор на чеченском. Как пишут правозащитники, один мужчина спрашивает: «Этого убил снайпер?», на что другой ему отвечает: «Нет, эти двое из тех, что друг друга перестреляли».

Другой инцидент, который удалось подтвердить бывшим сотрудникам «Мемориала», — убийство жителя села Ойсхар Гудермесского района тремя чеченцами из Курчалоя. Подозреваемых силовиков привезли обратно в Чечню, но их дальнейшая судьба неизвестна.

«По нашим данным, один из них — племянник братьев Ямадаевых по фамилии Ковраев», — сказано в публикации.

Причиной конфликта могло стать мародерство. 26 апреля ингушский блогер Ислам Белокиев опубликовал аудиозапись, на которой неизвестный мужчина рассказывает о случившемся. Правозащитники отмечают, что это «предположительно силовик из Чечни, участвующий в "спецоперации" в Украине».

Как пишут правозащитники, на записи неизвестный на чеченском языке говорит, что трое силовиков занимались мародерством, снимали с женщин золотые украшения, а их сослуживец из Ойсхара возмутился и попытался пристыдить их, после чего они «застрелили его в спину». Неизвестный уточняет, что узнал об этом от тех, кто в Чечне участвовал в разбирательстве между родными убийц и погибшего. В итоге семья убитого объявила кровную месть тому, кто непосредственно его застрелил, добавляют правозащитники.

16:11

Политика Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария к посту РИА «Новости » в твиттере. Об этом пишет SOTA.

Агентство опубликовало цитату министра иностранных дел России Сергея Лаврова о войне в Украине: «Операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США». «И для этого вы решили свою страну об стену уебать?» — ответил Ройзман в твиттере. Скриншот он также опубликовал в своем инстаграме.

15:49

В Мариуполе и подконтрольных российской армии населенных пунктах Донецкой области начали раздавать российские паспорта, пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, для получения российского паспорта не нужно иметь паспорт самопровозглашенной ДНР.

«Фактическая аннексия Мариуполя началась », — написал Андрющенко.

15:00

Муниципального депутата Илью Яшина трижды оштрафовали по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП), общая сумма штрафов — 90 тысяч рублей.

Как сообщил политик, Тушинский суд Москвы отклонил все ходатайства адвокатов, а также отказал в допросе свидетелей.

«Виновен я в том, что опубликовал фото американских хиппи с плакатом против войны во Вьетнаме, привел высказывание академика Сахарова против войны в Афганистане и процитировал слова Александра Галича: "Граждане, отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!" », — написал Яшин.

Также, по его словам, первое дело судья рассмотрел не в присутствии политика — решение было вынесено за пять минут, пока Яшина досматривала охрана на первом этаже здания суда.

14:40

Госдума и Совет Федерации за один день приняли закон об отмене возрастного предела для военных-контрактников.

Согласно закону, заключить первый контракт смогут россияне старше 40 лет и иностранцы старше 30 лет при условии, что они трудоспособного возраста. Сейчас первый контракт на воинскую службу по контракту могут заключать россияне от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет.

Госдума приняла закон сегодня сразу в трех чтениях. «Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

Спустя 10 минут после принятия закона нижней палатой парламента Совет Федерации также одобрил нововведение, обращает внимание РБК.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 мая.

14:24

Вчера вечером в городе Николаев произошел обстрел, пишет мэр Александр Сенкевич. По его словам, пострадал один человек. Также был поврежден многоэтажный дом.

14:06

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства в упрощенном порядке для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

13:42

Этой ночью российские военные нанесли ракетные удары по городу Покровск в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. Ранены четверо мирных жителей, повреждены три объекта инфраструктуры.

Также, пишет Кириленко, был нанесен авиаудар по Краматорску. Разрушены два подъезда недостроенной многоэтажки, пострадавших нет.

13:20

Украинские военные, взятые в плен российской армией из «Азовстали», содержатся в «более или менее удовлетворительных » условиях, рассказала газете The Guardian жена командира батальона «Азов» Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко.

Прокопенко удалось позвонить своей супруге. Он сказал, что пленные не подвергались насилию, при этом издание отмечает, что до конца не ясно, мог ли Прокопенко говорить с женой свободно.

«Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я, — рассказала Катерина Прокопенко. — Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но на данный момент есть третьи стороны — ООН и Красный Крест — которые контролируют ситуацию».

The Guardian пишет, что большинство взятых в плен на территории «Азовстали» раненных военных находятся в тюрьме в поселке Оленевка Донецкой области, находящемся под контролем российской армии. Некоторые военные с тяжелыми ранениями находятся в больнице в городе Новоазовск, также подконтрольном российской армии.

Агентство Associated Press пишет, что поговорить с мужем-военным, находящемся в плену, удалось также Юлии Федосюк.

12:56

Запорожская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями ракетного обстрела, в результате которого пострадало здание торгового центра.

12:47

Производитель одежды Marks & Spencer уйдет с российского рынка, сказано в финансовом отчете компании.

3 марта, говорится в отчете, Marks & Spencer прекратила поставки в Россию, сейчас речь идет о полном отказе от российской франшизы. На выход из российского рынка и корректировку работы из-за сбоя работы бизнеса в Украине компания предусмотрела расходы в размере 31 миллион фунтов.

«К сожалению, наш украинский бизнес также был частично закрыт из-за военных действий, и мы работаем с нашим партнером, чтобы открыть его по мере возможности », — сказано в отчете компании.

11:23

В Минобороны России отчитались об уничтожении в Запорожье цеха завода «Мотор Сич». Как сообщили в ведомстве, на нем выпускались двигатели для украинской боевой авиации, в том числе беспилотников.

Ранее сегодня Запорожская областная военная администрация сообщила об обстреле жилого сектора и торгового центра в Запорожье. Погиб один человек, еще три человека ранены.

10:52

Луганская область осталась без газа, пишет глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские войска обстреляли территорию рядом с последней работавшей станцией и ранили ее работника. Станция обеспечивала газ для 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах.

Помимо отсутствия газа, область обесточена. Нет также и центрального водоснабжения, напоминает Гайдай.

10:43

Российские военные сегодня утром обстреляли город Запорожье, сообщает Запорожская областная военная администрация. Погиб один человек, еще трое ранены.

Одну из ракет, выпущенных по городу, сбило ПВО, еще три ракеты попали по частному сектору и торговому центру в Александровском районе Запорожья.

10:09

В Северодонецке за прошедшие сутки погибли шесть человек, восемь человек ранены, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Он пишет, что российские войска в городе «бьют по скоплениям людей».

«Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. <...> Также врагу известно, в каких школах есть укрытия — туда тоже бьют неслучайно », — утверждает Гайдай.

9:22

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента компании Тихона Смыкова.

IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов Nike.

Такое решение объясняется тем, что Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию. «По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом», — говорится в письме.

Итоги 90-го дня войны

Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин также отчитался о частичном захвате города Лимана.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко оценил число погибших в городе в 22 тысячи человек.

53 уголовных дела по статье о «фейках» о российской армии возбуждены в России.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий отозвать регистрацию у СМИ без суда за «фейки» о российской армии.

Более 400 общин присоединились к поместной Православной церкви Украины с начала войны.

Фото на обложке: AFP / Scanpix