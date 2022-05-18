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Киев возвращается к мирной жизни. Фоторепортаж

18.05.2022

В конце марта Минобороны РФ заявило, что Россия сократит военную активность в направлении Киева и Чернигова «в разы», то есть по сути отказывается от наступления на столицу Украины. После этого киевляне начали возвращаться домой, стали открываться кафе и магазины, сократилось число блокпостов. Тем не менее, в Киеве все еще звучат сирены, а 29 апреля российская ракета попала в жилой дом и убила журналистку Веру Гирич. Фотограф Олег Переверзев снял для «Холода» фоторепортаж из Киева, который, несмотря на все происходящее, пытается вернуться к нормальной жизни.

Фото
Олег Переверзев для «Холода»
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