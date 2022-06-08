Хроника войны с Украиной. День 105

В Минобороны России отчитались о взятии под контроль 97% Луганской области, в том числе всех жилых кварталов Северодонецка. Украинские власти говорят, что штурм города удается сдерживать.

10:53

У журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки, на которых заведены уголовные дела по статье о «фейках » про российскую армию (статья 207.3 УК), арестовали имущество, рассказал правозащитник Павел Чиков в эфире Breakfast Show.

По его словам, у Солдатова, Левиева и Наки оказались заблокированными банковские счета, у Левиева также арестован мотоцикл. «И еще есть одно дело, про которое я говорить не буду, но там тоже арестовано имущество», — сказал Чиков.

Вчера правозащитник, не называя имен, рассказал об аресте имущества у четырех обвиняемых по статье о «фейках » про армию. По его словам, все они не в России и объявлены в розыск.

10:29

Роскомнадзор потребовал от сервиса Podcast.ru удалить выпуск подкаста «Остановить войну».

Подкаст выпускает журнал DOXA, претензии у ведомства возникли к выпуску «Антивоенная рассылка №53». «Так как мы работаем на территории РФ и хотим оставаться доступными подкастерам как можно дольше — мы выполняем это требование », — сказано в сообщении сервиса.

8:55

Вчера на одной из центральных улиц города Лисичанска после артиллерийских обстрелов погиб мужчина, рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Одна женщина ранена, ее госпитализировали в город Черновцы.

По его словам, боевые действия в Северодонецке продолжаются, украинские военные сдерживают штурм. Вчера министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о «полном освобождении жилых кварталов » города российской армией.

Итоги 103-го дня войны

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о «полном освобождении жилых кварталов » Северодонецка. По его словам, российские военные контролируют 97% Луганской области. Он оценил общее число пленных украинских военных в 6 489 человек.

В войне участвовали около 600 российских срочников, к ответственности за это привлекли порядка 12 офицеров, рассказал военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев.

В самопровозглашенной ДНР начался суд над иностранцами, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были захвачены в плен.

Российские военные нанесли ракетный удар по второму по величине в Украине зерновому терминалу в городе Николаев, рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, терминал уничтожен.

На писателя Дмитрия Глуховского завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию за пост в инстаграме.

Фото на обложке: Aris Messinis / AFP / Scanpix