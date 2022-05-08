Есть ли культ Победы за пределами России?

В России 9 мая парады победы пройдут в 28 городах, а на акции «Бессмертный полк» собираются чествовать участников не только Великой Отечественной войны, но и войны с Украиной. В то же время пять стран бывшего СССР запретили георгиевскую ленту; в некоторых странах СНГ отменяют парады победы и акции «Бессмертный полк». «Холод» рассказывает, как изменилось отношение к этому дню в постсоветских государствах.

Украина: Россия пытается присвоить себе заслуги в победе над нацизмом

В Украине 8 мая считается Днем памяти и примирения, а 9 мая — Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году власти не будут отмечать их из-за военного положения, но киевский горсовет разрешил жителям приносить цветы к памятникам.

Верховная рада 2 мая выпустила заявление о недопустимости того, что Россия пытается присвоить себе заслуги в победе над нацизмом. В документе говорится, что победа стала «общим достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война — общей трагедией народов мира». До этого группа депутатов рады предложила перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая и переименовать его в «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Но фракция правящей партии «Слуга народа» заблокировала этот законопроект.

Раньше Украина ежегодно отмечала День победы 9 мая. В Киеве праздничная церемония проходила на площади Славы: президент Владимир Зеленский возлагал цветы к Вечному огню. По всей стране люди собирались у мемориалов и воинских захоронений, а до пандемии власти разрешали проводить шествия «Бессмертного полка». С 2015 года по законам о декоммунизации на памятные акции запрещено приносить георгиевские ленты и советскую символику (кроме наград ветеранов), а термин «Великая Отечественная война» официально не употребляется.

С 2014 года власти не проводят парады победы, а официальным символом праздника вместо георгиевской ленты стал красный мак, который также символизирует кровавый след от пули.

Кажется, Беларусь не будет проводить парад победы. Но белорусские ветераны приедут на праздник в Москву

Беларусь проводила парад (то есть показ военной техники и шествие военнослужащих и других силовиков) на 75-летний юбилей Победы в разгар пандемии. Но это можно назвать исключением: обычно военные парады проходят в Минске в День независимости 3 июля, а на День победы ограничиваются шествиями и концертами. В этом году 9 мая в Минске пройдет «Шествие поколений», частью которого будет «Бессмертный полк». Вечером в городе запланированы праздничный концерт и салют. Кроме того, группа белорусских ветеранов будет присутствовать на параде на Красной площади и участвовать в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

Таджикистан собирается провести парад победы. Казахстан и Кыргызстан его отменили

Таджикистан — единственная страна кроме России, которая планирует провести парад победы 9 мая. В нем примут участие женщины-военнослужащие российской военной базы. В прошлом году президент Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, приехавшим на День Победы в Москву.

Казахстан отменяет парад победы 9 мая четвертый год подряд. Раньше Минобороны объясняло это пандемией, но в этом году сказало, что экономит бюджетные средства. Кроме того, акцию «Бессмертный полк» в Казахстане переименовали в «Поклонимся героям». Шествие пройдет только в Алматы — в Нур-Султане, Актау и Петропавловске власти отказались его проводить. В столице также не будут запускать праздничный салют. Между тем на космодроме Байконур, который Россия арендует у Казахстана, запланированы и парад, и «Бессмертный полк», и салют.

В Кыргызстане парада 9 мая тоже не будет — третий год подряд. В предыдущие два года Минобороны отменяло его из-за пандемии, а в этом году не пояснило свое решение. Вместо парада в Бишкеке проведут «митинг-реквием», на котором будут маршировать солдаты столичного гарнизона, и акцию «Бессмертный полк».

Страны Балтии запрещают почти все акции на 9 мая

День победы не был в Латвии государственным праздником: как и в других государствах Европы, днем памяти и окончания Второй мировой войны здесь считается 8 мая. До пандемии 9 мая люди собирались на митинги у памятников советской армии и проводили шествия «Бессмертного полка».

В этом году сейм Латвии запретил праздновать День победы и объявил 9 мая Днем памяти погибших и пострадавших в Украине. Местные жители не смогут собираться группами в пределах 200 метров от мемориалов советским солдатам, но им не запрещается приносить к ним цветы в частном порядке.

Власти Эстонии до 10 мая запретили митинги в честь Дня победы, на которых используются флаги СССР, георгиевские ленты и советская военная форма. Запрет действует в Таллине, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. «Эстонское государство до сих пор относилось к мероприятиям 9 мая толерантно, но нынешние действия России в Украине исключают проведение в Эстонии публичных собраний», — сказал глава департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер агентству BNS. При этом местные жители cмогут возложить цветы на кладбище и зажечь свечи.

В Литве празднование 9 мая официально не запрещено. Но мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил, что в этот день администрация города не разрешит проводить праздничный митинг у памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище. «Законного основания на это мы не выдадим, что будет делать полиция — отдельный разговор», — сказал мэр.

В Грузии предлагали праздновать День победы 8 мая, но парламент не поддержал инициативу



Грузия отмечает День победы 9 мая. Официальная церемония в этому году пройдет в Тбилиси у памятника Мелитону Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым установил Знамя Победы на крыше Рейхстага. До 2021 года цветы и венки приносили к Могиле Неизвестного солдата в Парке Ваке, но пока он закрыт на ремонт. В прошлом году, несмотря на пандемию, в Тбилиси и Батуми прошли небольшие акции «Бессмертного полка», но в этом году организаторы их не планируют.

В апреле группа грузинских депутатов предложила перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая. Но парламент отказался рассматривать эту инициативу. Председатель парламента Шалва Папуашвили сказал на заседании, что День победы празднуют 9 мая не только в Грузии и России, но и в Румынии, которая входит в НАТО, и Израиле, пострадавшем от Холокоста.

Армения и Азербайджан не сообщали о своих планах на 9 мая. В последние два года из-за пандемии власти ограничивались возложением цветов к мемориалам. До пандемии в республиках устраивали шествия «Бессмертного полка»; в Армении акция третий год подряд проходит онлайн.

Для Армении эта дата связана не только с Великой Отечественной войной: 9 мая 1992 года, во время Карабахской войны, она взяла под контроль город Шуши. Каждый год руководство страны отмечало две победы: часть чиновников оставалась на праздник в Ереване, а другая часть отправлялась в Шуши. Но в ноябре 2020 года город снова перешел под контроль Азербайджана. В прошлом году 9 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян сказал, что Армения отмечает День победы «с горечью, смешанными чувствами, прискорбием». В тот же день в Ереване прошел митинг оппозиции: по разным оценкам, он собрал более 10 тысяч участников.