Хроника войны с Украиной. День 74

С территории «Азовстали» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. По словам Владимира Зеленского, теперь планируется эвакуировать медиков и раненых.

13:09

Владимир Путин пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны «душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия», а всем жителям Украины — «мирного и справедливого будущего». Поздравление с Днем Победы выложено на официальном сайте Кремля.

«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — сказал президент России.

Путин также поздравил лидеров и граждан нескольких стран (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР) и «народы» Грузии и Украины.

13:00

Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам, пишет The Wrap.

Два журналиста, которые получали аккредитацию на прошлые фестивали, рассказали изданию, что группа российских работников СМИ общалась с пресс-секретарем Каннского фестиваля Агнес Леруа в конце этой недели. По их словам, организаторы фестиваля «ждали, когда ситуация [в Украине] улучшится», прежде чем принимать решение об аккредитации россиян. Однако затем, когда до фестиваля осталось менее двух недель, они решили отказать всем российским журналистам.

В комментарии The Wrap Леруа сказала, что организаторы «одобрили аккредитацию только тем СМИ, позиция которых о ситуации в Украине совпадает с позицией фестиваля». На прямой вопрос о том, получили ли аккредитацию какие-либо российские журналисты, Леруа не ответила.

Среди журналистов, которым отказали в аккредитации, — редактор сайта независимого Cinemaholic.ru Екатерина Карслиди. «Я отметила, что мой сайт никак не связан с правительством, но они (организаторы фестиваля — прим. «Холода»), наверное, никак не могут это проверить», — рассказала Карслиди The Wrap. Она получала аккредитацию на Каннский фестиваль каждый год с 2015-го года.

«Я уехала из Россит в этом году, и я открыто высказываюсь о войне в социальных сетях и моем личном киноблоге, но я не могу использовать свое издание [для разговора о войне], потому что тогда я подвергну своих сотрудников огромному риску», — добавила Карслиди.

Другой российский журналист, пожелавший остаться неизвестным, сказад The Wrap, что его и коллег игнорировали, а потом отказали за 10 дней до начала фестиваля. «У меня такое ощущение, что они не знали, как понять, кто есть кто, и решили просто отказать всем, чтобы избежать проблем», — приводит издание слова журналиста.

В начале марта организаторы Каннского фестиваля заявили, что они не допустят официальную российскую делегацию или кого-либо, связанного с правительством России, если война не закончится на условиях, которые устроят украинский народ.

В Каннах в этом году будет представлен фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

12:07

Активистку движения «Весна» Полину Барабаш задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщается в телеграм-канале движения, ей вменяют «телефонный терроризм». Во время задержания Барабаш была на вечеринке.

По этому же делу ночью прошли обыски у куратора феминистского проекта «Ребра Евы» Юлии Карпухиной и активистки Дарьи Щукиной. Как пишет «Медиазона» (в распоряжении издания есть копия постановления об обыске), дело по части 2 статьи 207 УК возбуждено по факту лжеминирования филиала РАНХиГС — Северо-западного института управления.

19 апреля в филиал РАНХиГС пришло электронное письмо о бомбе в здании. Автор письма требовал выкупа, утверждая, что он «заключил контракт с ВСУ» и что «Россию ждет волна терактов».

При этом, отмечает «Медиазона», в постановлении указана только Карпухина, которая «может быть причастна» к отправке письма. Ее статус в деле неизвестен.

Вчера в Санкт-Петерубрге также задержали двух активистов «Весны», Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. По неподтвержденным данным, их задержали по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (части 2 и 3 статьи 239 УК). После задержания их привезли в Москву.

11:41

В результате артиллерийской атаки на город Голая Пристань в Херсонской области пострадали четыре человека, сообщает областная прокуратура. Повреждены жилые дома и газовая магистраль.

Ведомство обвиняет в обстреле российские войска. Минобороны РФ утверждает, что удар по Голой Пристани нанесли украинские военные. «Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали местные жители», — говорят в российском ведомстве.

10:42

В Новосибирске задержана депутат Светлана Каверзина, сообщает «Коалиция Новосибирск 2020». Ранее она получила предостережение от прокуратуры из-за призыва выйти 8 мая на «публичное мероприятие, обозначенное как "Бессмертный полк"».

«По имеющейся в прокуратуре города информации, указанное мероприятие может быть проведено с целью склонения высших органов государственной власти к отказу от проведения военной спецоперации на Украине», — говорится в документе.

Поводом для предупреждения стал пост «ВКонтакте», в котором Каверзина предложила жителям микрорайона Шлюз возложить цветы к Аллее памяти 8 мая. Она отметила, что этой традиции в Шлюзе 60 лет, но в этом году «федеральные власти» отменили «Бессмертный полк» в микрорайоне.

Как сообщает телеграм-канал «Ненаучный городок», в итоге сегодня на месте проведения акции дежурят как минимум два отряда полиции и один отряд Росгвардии. Одна женщина хотела выйти с портретами родственников, но полицейские сказали ей, что сегодняшняя акция незаконна, выйти с портретом можно завтра.

В то же время, пишет @сибирьмедиа, на Аллее памяти собрались около 200 человек на мероприятие, организованное, предположительно, училищем (@сибирьмедиа не уточняет, каким именно).

10:09

Украинские войска отошли от Попасной в Луганской области «на более крепкие позиции, которые готовились ранее». Об этом, как сообщает УНИАН, в эфире телемарафона сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

«Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла», — описал Гайдай ситуацию в Попасной.

Ночью глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что чеченские бойцы взяди большую часть Попасной под контроль. «Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города», — написал он.

10:02

Российские войска вечером 7 мая нанесли удар по больнице в городе Орехов в Запорожской области, сообщает областная администрация. В больнице на момент обстрела никого не было.

8:55

В результате авиуадара по школе в Белогоровке в Луганской области, «скорее всего», погибли 60 человек, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

Российские войска днем 7 мая сбросили авиабомбу на школу, в подвале которой укрывались мирные жители — всего 90 человек. В результате возник пожар, который тушили четыре часа. Из-под завалов эвакуировали 30 человек. На данный момент найдены тела двоих погибших, но Гайдай предполагает, что выживших под завалами не осталось.

Итоги 73-го дня войны

С территории «Азовстали» эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. По словам Владимира Зеленского, всего с заводы эвакуировали около 300 человек. Следующий этап эвакуации — медики и раненые.

Российские войска нанесли шесть ударов по Одессе, два из них пришлись на аэропорт. Пострадавших нет.

Два координатора движения «Весна» задержаны. Предположительно, на участников движения заведено уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). В «Весне» связывают задержания с их антивоенной кампанией и акцией 9 мая «Они воевали не за это».

Музей Григория Сковороды в Харьковской области сгорел в результате прямого попадания снаряда. Один человек — 35-летний сын директора, охранявший здание, — пострадал. Самые ценные эскпонаты были вывезены заранее.

Художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру после жалоб на травлю.

Фото на обложке: Yevhenii Zavhorodnii, UNDP Ukraine