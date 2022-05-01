Хроника войны с Украиной. День 67

На «Азовстали» с 11 утра 30 апреля соблюдался режим тишины. С территории завода и близлежащих домов, по данным Минобороны РФ, вывезли 46 мирных жителей. Украинская сторона пока официально не комментировала эти сообщения, но полк «Азов» рассказал об эвакуации с «Азовстали» 20 человек.

16:15

В Белгородской области произошел пожар на территории объекта Минобороны РФ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Объект находится на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. Данные о пострадавших и о разрушениях уточняются.

16:10

В результате обстрела российскими войсками на складе с удобрениями в Николаевской области возник пожар, сообщают в оперативном командованим «Юг» ВСУ. Около 600 килограмм удобрений взорвалось. Угрозы людям или окружающей среде нет.

Ранее сегодня глава областной администрации Виталий Ким выложил фотографии взрыва с комментарием «Оккупанты против украинских удобрений».

15:59

В телеграм-каналах сообщают о взрывах в Белгородской области. Так, «Жесть Белгород» опубликовала видео с комментарием, что в районе Томаровка слышны взрывы.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на своих подписчиков пишет, что «сильно горит за Стрелецким, в сторону Борисовки». Он также сообщил, что мост через Северский Донец в Белгороде перекрыт с обеих сторон.

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предполагает, что «попали по чему-то» в районе села Калинино Яковлевского района. Он отметил, что в аэропорту Белгорода «тусуются» «какие-то важные борты». Согласно источникам Левиева, из аэропорта улетел начальник Генштаба армии России Влалерий Герасимов.

Официальных комментариев о том, что именно произошло в Белгороде и области, пока нет.

15:15

В правительстве Пермского края утверждают, что военный комиссар региона Александр Коковкин не просил местные власти скрывать данные о погибших, раненых и взятых в плен в Украине российских военных.

«Полковник Александр Коковин попросил присутствующих не распространять непроверенную информацию, а согласовывать с ним, при этом скрывать данные о погибших и раненых при выполнении специальной военной операции в Украине военный комиссар Губернатора не просил», — говорится в заявлении на сайте правительства Пермского края.

Похороны военных, погибших в ходе «спецоперации», проходят публично и освещаются местными СМИ, отмечают в правительстве.

Фрагмент видео с заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 9 мая, на котором Коковкин просил выключить камеры и не писать о потерях в Украине без согласования с ним, был вырезан.

14:57

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Среди них — восемь детей и 14 женщин. Мариупольцев эвакуировали на трех автобусов, однако куда именно их отвезли, не уточняется.

Подтверждения этой информации с украинской стороны пока нет. Ранее власти Мариуполя сообщали о том, что сегодня в 16:00, возможно, состоится эвакуация в Запорожскую область.

Обновлено в 15:17. По данным РИА «Новости», автобусы выехали в сторону Новоазовска (подконтролен самопровозглашенной Донецкой народной республике).

13:24

В Красноярске задержали за участие в одиночном пикете активиста Александра Куприянова, сообщает ОВД-Инфо. Он стоял с плакатом «Нам нужен мир» у павильона с надписью «Мы победили!».

12:14

11:55

В Минобороны РФ подтвердили ракетный удар по аэропорту Одессы 30 апреля. По данным ведомства, «высокоточные ракеты "Оникс"» уничтожили «ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами» и разрушили взлетно-посадочную полосу.

О разрушении взлетно-посадочной полосы сообщали и украинские власти. Мэр города Геннадий Труханов отметил, что взлетно-посадочную полосу строили пять лет, и открыли только в прошлом году.

11:40

Телеканал «Звезда» Минобороны РФ опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана эвакуация мирных граждан «из близлежащих "Азовстали" домов» в Мариуполе.

По данным телеканала, всего 30 апреля были эвакуированы 46 человек: днем — 25, а еще 21 — «с наступлением темного времени суток». Вчера днем российские информагентства сообщали об эвакуации 25 гражданских, а вечером полк «Азов» рассказал об эвакуации 20 человек.

Эвакуированных мариупольцев, как утверждает Минобороны, доставили в село Безыменное (находит под контролем самопрозглашенной Донецкой Народной Республики).

Советник главы Мариуполя Петр Андрющенко попросил воздержаться от распространения информации о происходящем в городе сегодня и призвал сохранять «радио молчание» до официальных сообщений об эвакуации.

11:22

Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов отказался проводить «воспитательную работу» со студентами по просьбе МВД, сообщает «Тайга.инфо».

Чернышов получил письмо из МВД с поставлениями судов о привлечение к административной ответственности четырех студентов. В начале марта на них составили протоколы о «дискредитации» российских войск и участие в несогласованных акциях. В ведомстве попросили «провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий».

Директор колледжа назвал это невозможным. «Потому что, когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто, по идее, должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — тот тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм», — прокомментировал Чернышов.

Он также предложил составить списки студентов, отчисленных «по беспрелелу», и дать им в будущем приоритетное право на восстановление.

«Дорогие родители, будьте на стороне своих детей. Статьи приходят и уходят, а дети остаются. И они конечно будут лучше, чем мы. И точно лучше, чем те, кто их сейчас наказывает», — добавил Чернышов.

11:00

Российские войска обстреляли Харьков трижды за прошедшие сутки, один человек пострадал. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Синегубов.

10:06

Крымские власти утверждают, что Украина отключила мобильную связь в Херсонской области.

«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — приводит РИА «Новости» слова советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

В то же время, Госспецсвязи Украины обвинила в отключении связи Россию.

Мобильная связь и интернет перестала работать в Херсонской области вечером 30 апреля. В Vodafone изданию «Суспільне Новини» рассказали, что это причиной этого не стала авария. По данным корреспондентов «Суспільного», в ряде районов области работала связь от «Киевстар», но без интернета.

Обновлено в 10:37. Добавлена информация от Госспецсвязи Украины.

9:32

Умерла украинская художница-шестидесятница Любовь Панченко, сообщает в фейсбуке мэр Бучи Анатолий Федорук. Ей было 84 года.

Панченко была в Буче во время оккупации города российскими войсками. Издание «Украина молодая» пишет, что художница весь месяц оккупации сидела в своем доме и «умирала от голода». 2 апреля Панченко госпитализировали в киевскую больницу.

Любовь Панченко использовала в своей работе — графике, акварели, моделях одежды и вышивок — национальные украинские мотивы. Она была почетной горожанкой Бучи.

9:11

В Минобороны РФ отчитались об «эвакуации» более миллиона украинцев в Россию. По данным ведомства, с начала войны из Украины в Россию были вывезены 1 062 692 человека, в том числе 192 688 детей.

В интервью китайскому агентству «Синьхуа» министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что всего об эвакуации в Россию попросили 2,8 миллиона человек, в том числе 16 тысяч иностранцев.

По данным ООН на 28 апреля, в Россию с начала войны выехали 656 тысяч украинцев.

Итоги 66-го дня войны

На «Азовстали» с 11 утра 30 апреля соблюдается режим тишины. Полк «Азов» рассказал об эвакуации 20 гражданских с завода, а российские информационные агентства — об эвакуации 25 человек.

В результате ракеткого удара в аэропорту Одессы разрушена взлетная полоса.

В нескольких городах, находящихся под контролем России, вводятся в обращение рубли.

Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще трех сел в Харьковской области.

В Киевской области недалеко от Бучи нашли тела трех мужчин со связанными руками и повязками на глазах. На погибших — следы пыток, рассказали в областной полиции.

Состоялся очередной обмен пленными: в Украину вернулись 14 человек, семь военных (в том числе женщина на пятом месяце беременности) и семь гражданских.

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину, а в оккупированной российскими войсками Новой Каховке вернули на постамент памятник Ленину, снятый в 2014-м году.

Фото на обложке: Yasuyoshi Chiba, AFP/Scanpix