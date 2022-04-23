Хроники войны с Украиной. День 59

В Минобороны РФ рассказали о потерях среди экипажа крейсера «Москва»: по данным ведомства, один человек погиб, 27 пропали без вести, 396 были эвакуированы. Тем временем СМИ узнали имя еще одного пропавшего солдата-срочника с корабля — это житель Карелии Иван Франтин.

10:53

За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области погибли два человека, 19 пострадали, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Всего, по его словам, российские войска нанесли 56 ударов по региону.

При этом украинские войска освободили три населенных пункта — Слатино, Прудянка и Безруки в Дергачевском районе Харьковскрй области, сообщил Синегубов.

9:58

В Буче эксгумировали 412 тел погибших во время оккупации города российскими войсками, сообщил мэр города Анатолий Федорук. В частности, из братской могилы около церкви Андрея Первозванного достали 117 тел погибших, в том числе 30 женщин и двоих детей.

Среди эксгумированных тел, по словам Федорука, — застреленные люди, обгоревшие тела гражданских, несколько военных из Воеруженных сил Украины, а также пациенты больницы, которых не могли похоронить с 24 февраля, так как российские войска не пускали ритуальную службу на кладбище.

Идентификация погибших продолжается.

9:35

Свтослав Вакарчук дал концерт вечером 22-го апреля в киевском метро.

9:06

Два человека погибли при обстрелах города Попасная в Луганской области, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай. Всего, по его словам, по городу нанесли пять артиллерийских атак.

Итоги 58-го дня войны

Суд арестовал политика Владимира Кара-Мурзу до 12 июня по делу о «фейках» о российской армии. По мнению следствия, Кара-Мурза дискредитировал войска «по мотивам политической ненависти» во время выступления перед членами Палаты представителей штата Аризона в США.

На бывшего издателя «Медузы» и экс-гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика завели уголовное дело о «фейках».

В Минобороны РФ впервые рассказали о потерях среди экипажа крейсера «Москва», затонувшего 14 апреля. По данным ведомства, один человек погиб (старший мичман Иван Вахрушев), 27 пропали без вести, 396 были эвакуированы.

Журналисты украинского «Радио Свобода» нашли на спутниковых снимках еще одну братскую могилу под Мариуполем — в селе Виноградное.

Компания Essity, владеющая брендами Libresse и Zewa, уходит с российского рынка.

Генерал-майор Рустам Миннекаев рассказал, что задача российских войск «во второй фазе спецоперации» — установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым и получить «еще один выход в Приднестровье».

Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»