Хроники войны с Украиной. День 51

Ночью в районе Киева прогремели взрывы. Это произошло после новых сообщений об обстрелах российских регионов, из-за которых Минобороны РФ грозило ударами по «центрам принятия решений » в Украине.

9:49

В Новосибирске на девушку составили протокол о дискредитации российской армии за расклейку названий украинских городов на фотографиях на уличной выставке к годовщине присоединения Крыма к России, пишет «Тайга.Инфо».

«Расклеивала листовки формата А4 с названиями украинских городов Бородянка, Ирпень, Буча, Мариуполь, Харьков на баннерах выставки, посвященной годовщине присоединения Крыма в поддержку граждан, пострадавших от военных действий на Украине в ходе спецоперации, тем самым <…> выражала несогласие с военными действиями на Украине, а именно искажала и дискредитировала задачи по исполнению (вероятно, здесь описка и имеется в виду "по использованию". — Прим. "Холода") ВС РФ за пределами РФ и сами ВС РФ, которые используются за пределами РФ», — цитирует издание административный протокол.

9:37

Мариупольский горсовет утверждает, что российские военные запрещают местным жителям хоронить убитых из-за обстрелов.

«В каждом дворе поставили своего смотрителя, который не дает возможности мариупольцам предать земле своих умерших родных или знакомых», — сказано в сообщении горсовета. Кроме того, по его данным, россияне начали эксгумацию тел людей, которых уже похоронили во дворах жилых домов.

Городские власти предполагают, что российские военные могут избавиться от тел.

9:34

В Херсонской области четверых пленных россиян обменяли на пятерых украинских военных, сообщает оперативное командование «Юг».

9:17

В Скадовске в Херсонской области российские военные сняли флаги Украины со здания городского совета и флагштока в центре города и повесили вместо них российские, рассказал глава города Александр Яковлев.

«Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом», — написал Яковлев. Сам он 6 апреля покинул город из-за угроз, поскольку отказывался сотрудничать с российскими военными.

8:52

Сегодня ночью в Киеве были слышны мощные взрывы, передает Reuters.

«Взрывы оказались одними из самых значительных в столичном регионе с тех пор, как российские войска отступили из этого района в начале этого месяца для подготовки к боям на юге и востоке», — отмечает агентство.

После сообщений о взрывах часть Киевской области была обесточена, обнаружил проект NetBlocks, мониторящий работу интернет-соединений

Итоги 50-го дня войны

По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 1964 мирных жителя и пострадали 2613 человек. Это подтвержденные данные. ООН отмечает, что реальные цифры, скорее всего, значительно выше.

Крейсер «Москва», который был флагманом Черноморского флота, затонул при буксировке. Минобороны России утверждало, что на корабле произошел пожар, из-за которого сдетонировал боезапас. При этом глава Одесской области и источники «Украинской правды» в разведке говорили об ударах по кораблю ракетами «Нептун».

Пограничный пункт и село Климово в Брянской области обстреляли с территории Украины, утверждают российские власти. В селе пострадали семь человек. В СК настаивают, что два украинских вертолета вошли в воздушное пространство России и нанесли не менее шести авиаударов по домам в поселке. Затем глава Белгородской области рассказал об обстрелах двух сел с украинской территории.

Учредителя горно-алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова отправили в СИЗО по делу о «фейках» про российскую армию.

Солист группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов на камеру извинился за антивоенное выступление на концерте в Москве и использование бело-сине-белого флага. Затем появилось второе видео с таким же извинением уже на фоне здания ФСБ на Лубянке.

Фото на обложке: Олексій Самсонов, КМДА