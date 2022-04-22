Хроники войны с Украиной. День 58

Людей из Мариуполя не удалось эвакуировать из-за обстрелов. Территория комбината «Азовсталь», по данным украинских властей, обстреливается, там продолжают находиться около тысячи мирных жителей и военные.

9:50

В Луганской области за сутки произошло 11 обстрелов, ранены четыре человека, пишет глава областной администрации Олег Гайдай.

По его словам, обстрелу российских военных подверглись города Северодонецк, Лисичанск, Попасная и Рубежное, а также поселок Горная община. Частично разрушены семь домов, по два из них — в Лисичанске и Северодонецке. Также в Лисичанске осколочные ранения получили три сотрудника полиции.

9:36

За прошедший день Харьков и область подверглись около 50 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня, один из снарядов попал в автомобиль и убил двух мирных жителей, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Еще двое, по его словам, ранены.

9:10

Гуманитарных коридоров в Украине сегодня снова не будет из-за небезопасности маршрутов, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Итоги 57-го дня войны

Утром министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что Мариуполь находится под контролем российских военных. Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», но заблокировать территорию комбината « так, чтобы муха не пролетела ». Вечером власти города сообщили об обстреле комбината.

Мирных жителей из Мариуполя не удалось эвакуировать из-за того, что у точки сбора начался обстрел.

В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Люди получают питание исключительно из гуманитарных грузов.

Украинские власти рассказали о массовых захоронениях жителей Мариуполя в селе Мангуш: там вырыто несколько братских могил размером до 30 метров каждая, куда грузовиками свозят тела погибших в пластиковых пакетах.

В Херсонской области российские военные сорвали эвакуацию мирных жителей и задержали старшего эвакуационной колонны Владимира Марчука.

Фото на обложке: Александр Ермоченко, Reuters/Scanpix