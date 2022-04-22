Хроники войны с Украиной. День 58

Людей из Мариуполя не удалось эвакуировать из-за обстрелов. Территория комбината «Азовсталь», по данным украинских властей, обстреливается, там продолжают находиться около тысячи мирных жителей и военные.
9:50
В Луганской области за сутки произошло 11 обстрелов, ранены четыре человека, пишет глава областной администрации Олег Гайдай.
По его словам, обстрелу российских военных подверглись города Северодонецк, Лисичанск, Попасная и Рубежное, а также поселок Горная община. Частично разрушены семь домов, по два из них — в Лисичанске и Северодонецке. Также в Лисичанске осколочные ранения получили три сотрудника полиции.
9:36
За прошедший день Харьков и область подверглись около 50 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня, один из снарядов попал в автомобиль и убил двух мирных жителей, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов. Еще двое, по его словам, ранены.
9:10
Гуманитарных коридоров в Украине сегодня снова не будет из-за небезопасности маршрутов, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Итоги 57-го дня войны
Утром министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что Мариуполь находится под контролем российских военных. Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», но заблокировать территорию комбината «так, чтобы муха не пролетела». Вечером власти города сообщили об обстреле комбината.
Мирных жителей из Мариуполя не удалось эвакуировать из-за того, что у точки сбора начался обстрел.
В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Люди получают питание исключительно из гуманитарных грузов.
Украинские власти рассказали о массовых захоронениях жителей Мариуполя в селе Мангуш: там вырыто несколько братских могил размером до 30 метров каждая, куда грузовиками свозят тела погибших в пластиковых пакетах.
В Херсонской области российские военные сорвали эвакуацию мирных жителей и задержали старшего эвакуационной колонны Владимира Марчука.
Фото на обложке: Александр Ермоченко, Reuters/Scanpix