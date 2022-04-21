Хроники войны с Украиной. День 57

На комбинате «Азовсталь» все еще остаются украинские военные и, по данным властей Украины, мирные жители. Минобороны России заявляет, что гуманитарными коридорами из комбината второй день подряд никто не воспользовался.

11:33

За последние сутки Харьковскую область обстреляли около 15 раз, пострадали пять человек, пишет глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, обстрел из реактивных систем залпового огня пришелся на сам Харьков, где пострадали три человека, Чугуевский район, где пострадавших двое, а также на Дергачи и Золочевское направление.

11:07

Вице-премьер Украины Ирина Верещук потребовала от России срочный гуманитарный коридор из «Азовстали». По ее словам, там находятся около тысячи мирных жителей и 500 раненых украинских военных.

«Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! » — написала она.

10:40

На встрече с Владимиром Путиным Шойгу сказал, что из Мариуполя ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан.

«По планируемым гуманитарным акциям, — я их называю "акции", они совмещали в себе и коридоры, и подачу транспорта, это были и машины скорой помощи, и автобусы, у нас были дни, когда таких автобусов было до 100, и по 25–30 автомобилей скорой помощи, — мы ежедневно оповещали и были в контакте с вице-премьером Правительства Украины Верещук », — сказал Шойгу.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 18 апреля сообщала, что гуманитарные регионы по всей стране не работают. Также, как говорила Верещук, они не работали 28 марта, 13 и 17 апреля. Сегодня утром Верещук сказала, что 20 апреля по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось уйти четырем автобусам, а также назвала ситуацию с безопасностью в коридорах «сложной». По данным украинских властей, в Мариуполе остались 130 тысяч местных жителей.

10:19

Мариуполь взят под контроль российскими войсками, сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу Владимиру Путину. Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

«Это тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела », — сказал Путин.

По словам Шойгу, в Мариуполе были убиты более четырех тысяч украинских военных, «а также иностранных наемников», всего на момент окружения города 11 марта их было более восьми тысяч человек. На территории «Азовстали», как сказал Шойгу, блокированы две тысячи украинских военных, почти полторы тысячи сдались в плен.

9:40

Криптобиржа Binance ограничит доступ для пользователей из России, сообщает РБК.

Для пользователей, живущих в России и имеющих активы общей стоимостью более €10 тысяч, будет доступен только вывод средств. Торговать на бирже или вносить средства они не смогут. В Binance пока не планируют уходить из России, но поддержат санкции, если этого потребует международное сообщество.

В пресс-релизе Binance указано, что счета для граждан России, проживающих за ее пределами, а также счета общей стоимостью менее €10 тысяч, останутся активными. «Хотя эти меры могут ограничить обычных граждан России, Binance должна продолжить вести индустрию к реализации этих санкций. Мы считаем, что все другие крупные биржи вскоре должны будут следовать тем же правилам », — говорится в заявлении компании.

Обновлено в 10:55. Добавлена информация из пресс-релиза Binance.

9:16

Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось уехать четырем автобусам, сегодня эвакуация женщин, детей и пожилых людей продолжится, пишет вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, ситуация с безопасностью в гуманитарном коридоре «сложная».

9:07

Из-за ночных обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще двое ранены, рассказал глава областной администрации Виталий Ким.

8:49

В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Люди получают питание исключительно из гуманитарных грузов.

Гайдай пишет, что значительная часть разрушений за последние сутки пришлась на города Рубежное и Новодружеск. Там были уничтожены пять домов и спасены пять человек.

Итоги 56-го дня войны

В Мариуполе остаются 130 тысяч человек. Гуманитарным коридором с комбината «Азовсталь», по данным Минобороны России, второй день подряд никто не воспользовался.

Проект Oryx подсчитал, что с начала войны Россия потеряла более трех тысяч единиц техники, половина из них уничтожены. Украинские потери, согласно этим данным, меньше — 848, уничтожены 389 единиц техники.

Число украинцев, покинувших страну с начала войны, превысило 5 миллионов человек.

Жительница Ленинградской области Татьяна Ефременко рассказала «Настоящему времени», что ее 20-летний сын Никита Ефременко проходил срочную службу на крейсере «Москва» и пропал без вести после затопления корабля.