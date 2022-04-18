Хроники войны с Украиной. День 54

В центре Харькова произошел обстрел. Власти Харьковской области говорят об успешных контрнаступлениях и освобождении двух сел.

9:46

В город Кременная Луганской области зашли российские военные, идут уличные бои, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Эвакуация из города невозможна. В Кременной под обстрел попали 7 жилых домов и физкультурный центр «Олимп».

По словам Гайдая, из-за невозможности зайти в города, российские военные начали дистанционно их обстреливать. В Рубежном из-под завалов трех домов достали семь местных жителей, двое госпитализированы. В Лисичанске обстреляно управление патрульной полиции, шестеро сотрудников госпитализированы.

Гайдай также призвал жителей Луганской области эвакуироваться, отметив, что на территории региона не осталось ни одного безопасного места. «Куда сможем добраться — заберем людей. Уже очень трудно выехать из Рубежного, Попасной, Горного. <...> Если раньше часть жителей Луганской области чувствовала себя более или менее спокойно в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка, то сейчас ситуация обострилась », — пишет он.

8:49

По Львову нанесено пять прицельных ракетных ударов, пишет мэр города Андрей Садовой. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий также сообщает об обстреле. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ракетные удары были нанесены российскими военными по гражданской инфраструктуре города.

Обновлено в 9:21. Добавлена информация Подоляка.

Итоги 53-го дня войны

Пять человек погибли, 13 пострадали в результате обстрела центра Харькова. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал об оттеснении российских военных от Харькова. Он пишет, что в результате контрнаступления украинские военные вернули контроль за селами Базалиевка и Лебяжье.

«Новая газета. Европа» опубликовала монолог матери матроса, проходящего срочную службу на крейсере «Москва». Она говорит о гибели на корабле порядка 40 человек и о большом количестве раненых. Журналисты проекта «Схемы» украинского «Радио Свобода» пишут, что идентифицировали военного, погибшего при затоплении крейсера.

Глава Запорожской районной администрации Олег Буряк рассказал, что его 16-летнего сына похитили на блокпосту в Васильевке, когда тот эвакуировался из Мелитополя.

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

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