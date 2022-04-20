Хроники войны с Украиной. День 56

Россия снова планируют объявить режим тишины для «Азовстали», где, по данным Украины, укрываются от обстрелов около тысячи мирных жителей.

9:44

Из-за ночного обстрела российскими военными Новодружеска Луганской области в городе нет газа и разрушены дома, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай. Загорелись два жилых дома, повреждения обломками и взрывной волной устанавливаются.

Также, по словам Гайдая, был обстрелян город Горный.

9:38

Украинские военные 32 раза обстреляли самопровозглашенную ДНР за последние сутки, четыре человека ранены, передает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По этим данным, повреждено пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры, обстрелы затронули Донецк, Ясиноватую и Горловку, а также поселки Озеряновка, Зайцево и Пантелеймоновка.

9:22

Украина согласовала с Россией гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении сегодня мы фокусируем наши усилия. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей », — пишет Верещук.

Гуманитарные коридоры в Украине не работали три дня подряд.

9:02

Корпорация Toshiba сообщила о приостановлении приема заказов из России и инвестиций в Россию из-за войны в Украине.

Итоги 55-го дня войны

Россия второй день подряд планирует объявить режим тишины для «Азовстали» в Мариуполе. По данным Украины, там укрываются от обстрелов около тысячи мирных жителей. В полку «Азов» говорили, что комбинат «разбомблен практически полностью».

Обесточена почти вся Луганская область.

Минобороны России просит правительство передать военкоматам выдачу удостоверений члена семьи военного, погибшего на войне в Украине, чтобы ограничить круг лиц, имеющих доступ к этим сведениям. Сейчас выдачей таких удостоверений занимаются сотрудники районных администраций.

«Би-би-си» узнало о еще одном срочнике с крейсера «Москва», чья судьба после затопления корабля неизвестна, — 21-летнем Сергее Грудинине.

Украинские волонтеры Красного креста Владимир Хропун и Юлия Иванникова-Кацимон, попавшие в плен к российским военным, рассказали об избиениях и издевательствах.

Фото на обложке: David Peinado Romero, Shutterstock.com