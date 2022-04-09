Хроника войны с Украиной. День 45

Больше 50 человек погибли после ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В Макарове в Киевской области нашли тела 132 мирных жителей, которых застрелили, когда регион находился под контролем российских войск.

9:49

В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы у церкви Андрея Первозванного, которую было видно на спутниковых снимках, сообщает «Медиазона». В ней похоронены как минимум 67 человек, к 17:00 8 апреля эксгумировали 36 тел. Длина массового захоронения — более 13 метров.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов рассказал, что на многих погибших не было различных предметов одежды. «И местная полиция, и власти утверждают, что на многих телах видны следы пыток и прочих увечий», — добавил он.

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США запретили импорт энергоносителей из России и приостановили нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Соответствующие законы, как передает пресс-служба Белого дома, подписал Джо Байден. Теперь США смогут устанавливать для российских и беларуских товаров более высокие пошлины.

Итоги 44-го дня войны

Более 50 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Крематорске. Российские и украинские власти обвиняют друг друга в ударе.

В Киевской области продолжают находить тела мирных жителей. Так, в Макарове нашли 132 мирных жителя, которых застрелили, когда регион находился под контролем российских войск.

По данным источников «Русской службы Би-би-си», командование операцией в Украине поручено генералу Александру Дворникову. У Дворникова большой опыт боевых действий в Сирии.

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Кроме того, ЕС и Великобритания, вслед за США, ввел санкции против дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой.

Финляндия и Япония выслали российских дипломатов. Россия выслала польских дипломатов в ответ на такое же решение Польши.

Фото на обложке: Олексій Самсонов, КМДА