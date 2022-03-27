Хроника войны с Украиной. День 32

Российские войска нанесли ракетные удары по Львову, в то время как президент США находился в Польше. От ее границы до Львова всего 70 километров.

13:43

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild и сайту журналиста и публициста Александра Невзорова nevzorov.tv, следует из реестра запрещенных сайтов.

Причина блокировки — одно и то же постановление Генпрокуратуры от 26-го марта. Какие именно материалы привели к блокировке, не уточняется. На Невзорова 22 марта было заведено уголовное дело о военных «фейках».

«ВКонтакте» также по решению Генпрокуратуры заблокировала доступ к странице Невзорова и паблику журнала «DOXA».

13:04

Российские военные разогнали проукраинский митинг в Херсоне, передает «Суспільне». Собравшиеся скандировали «Херсон — це Україна!», а военные кидали в людей дымовыми шашками.

Сегодня утром на проукраинский митинг также вышли жители села Каховка в Херсонской области. О его разгоне не сообщается.

12:48

При обстреле села Станислав в Херсонской области в ночь с 23 на 24 марта погибли два человека, сообщает Генпрокуратура Украины. Были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

12:40

«ВКонтакте» заблокировала страницу петербургского издания «Бумага» по решению Генпрокуратуры из-за новостей о военных действиях в Украине, сообщает само издание. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Бумаги» (дважды) и зеркало сайта.

12:09

На Чернобыльской АЭС частично заменили смену, работавшую без перерыва с 24 февраля. Об этом, как пишет «Украинская правда», сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев в эфире общенационального телемарафона.

«Мы нашли добровольцев – они настоящие герои, как и те, кто был там в это время. Но это уже осознанное решение людей: поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго», — приводит слова Фомичева издание. Глава города добавил, что переговоры о более частой ротации продолжаются.

Фомичев также сказал, что власти города не будут сотрудничать с российскими военными, вошедшими в город накануне. «Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно», — цитирует мэра агентство УНИАН.

11:57

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сказал, что «в ближайшее время» в регионе может пройти референдум о вхождении в состав России.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории Республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — приводит его слова Луганский информационный центр.

11:37

В Киеве в понедельник, 28 марта, возобновится обучение в школах, училищах и вузах, сообщает городская администрация.

Обучение будет проводиться онлайн, а фокус занятий придется не только на новый материал, но и на повторение пройденного и психологическую поддержку. Дистанционное обучение, отмечает замлавы администрации Киева Валентин Мондриевский, должно помогать детям, а не «быть поводом для стресса и тревоги — без плохих оценок и домашних заданий».

Минестерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям уйти на двухнедельные каникулы на второй день войны, 25 февраля. 7 марта ведомство посоветовало приостановить работу детских садов, училище и вузы перевести на дистанционное обучение по окончании каникул. В школах возможность возобновления уроков онлайн зависит от ситуации в регионе и решения местной администрации.

11:09

В Луганской области в результате боевых действий погиб оператор украинского «24 канала» Юрий Олейник. Как сообщается на сайте канала, Олейник погиб 23 марта. Он был бойцом одной из бригад Вооруженных сил Украины.

10:57

В московских больницах военных наградили орденами за участие в «спецоперации по защите Донбасса».

В филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского девять военных получили ордена Мужества. Видео награждения опубликовал телеканал «Звезда». На нем видно, что у восьмерых военных ампутированы ноги, а у девятого (единственного, кто смог встать) — рука.

В главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, как сообщает ТАСС, шестеро военных получили орден Мужества, а еще двое — медаль «За отвагу». Телеканал ТВ-Центр опубликовал видео, на котором замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров вручает награду двум мужчинам, лежащим на больничных койках. «Желаю тебе выздороветь, встать на ноги», — сказал Евкуров одному из них, добавив, что военному сделают протез.

10:16

Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по Львову. На брифинге представитель ведомства сообщил об «уничтожении большой базы горючего» и цехов Львовского радиоремонтного завода.

Ранее львовские власти рассказывали об авиадуре по нефтебазе и оборонному заводу.

09:56

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance убрала букву Z со своего логотипа в соцсетях, чтобы не ассоциироваться с российскими войсками, сообщает Reuters. Компания пояснила, что логотип — буква Z на голубом фоне — может быть «неправильно понят». Новый логотип — Zurich на том же фоне.

09:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Руслан Геремеев, которого называли организатором убийства Немцова, руководит одним из чеченских подразделений в Мариуполе.

«Мой дорогой БРАТ Руслан Геремеев "Добрый" всегда доводит порученное дело до конца», — написал Кадыров.

Он также опубликовал запись с Геремеевым, на которой, по словам главы Чечни, сняты события в Мариуполе. На видео Геремеев, который раньше был офицером батальона «Север», и люди в камуфляже стреляют из оружия и сопровождают это возгласами «Аллах Акбар». При этом их противника на записи не видно.

Затем они вывешивают чеченский флаг с изображением Ахмата Кадырова, предположительно, на здание администрации Мариуполя. После этого Геремеев обращается к камере на чеченском, он заканчивает речь словами «Ахмат — сила», а потом люди в камуфляже рядом с ним начинают стрелять в воздух.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства политика. Но СК объявил организатором его водителя.

Следователь в суде рассказал, что хотел допросить Геремеева и приезжал к тому домой, но ему никто не открыл дверь. После этого Следственный комитет не предпринимал попыток найти Геремеева.

09:30

Итоги 31-го дня войны

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Львову. Их целью, по словам украинских властей, были нефтебаза и оборонный завод. Пять человек пострадали.

Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Польше, назвал Владимира Путина «мясником».

Славутич — город, построенный для работников Чернобыльской АЭС и их семей в 1986 году — оккупирован российскими военными, сообщил мэр Юрий Фомичев.

В Харькове российские войска повредили мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яре.

Путин подписал закон о признании участников войны с Украиной ветеранами.

Фото на обложке: Fotoreserg, Depositphotos