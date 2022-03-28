Хроника войны с Украиной. День 33

Президент Украины дал интервью российским журналистам, Роскомнадзор же потребовал не публиковать его.

11:30

Останкинский суд Москвы вернул полиции административное дело бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой о дискредитации российской армии, сообщает адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на карточку дела на сайте суда.

«Деталь для сведущих: суд возвратил дело уже при вынесенном постановлении о назначении судебного заседания на 14.04», — написал Бадамшин в своем телеграм-канале.

11:26

Роскомнадзор заблокировал кубанские «Свободные медиа» и владимирский «Довод» из-за освещения войны в Украине, сообщается на сайте самого издания.

Согласно реестру Роскомнадзора, под блокировку также попало ингушское издание «Фортанга», но точная причина пока неизвестна.

11:05

Пивоваренная компания Heineken объявила об уходе из России.

«Мы пришли к выводу, что владение Heineken бизнесом в России больше неустойчиво и нежизнеспособно в нынешних условиях», — сказано в сообщении компании. До этого Heineken объявила о прекращении производства в России.

Компания планирует передать бизнес другому владельцу.

10:50

Операторы связи предупредили, что из-за санкций уже через четыре-шесть месяцев в России могут начаться сбои связи. Об этом говорится в предложениях комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, в которую входят представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», РЖД и других компаний. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

«Введенные санкции могут привести к ускоренной деградации инфраструктуры связи и вещания, нарушению стабильности их работы, ухудшению качества услуг голосовой связи и доступа к интернет-сервисам для наших граждан », — предупреждают операторы.

Комиссия объясняет, что после повышения ключевой ставки до 20% «банки фактически приостановили выдачу крупных кредитов». Также операторы объясняют, что не могут купить оборудование западных компаний, а сопоставимых отечественных аналогов у России нет. Китайские же производители приостановили отгрузку своей продукции, чтобы оценить риски введения против них вторичных санкций.

«На сегодняшний день приостановлены поставки коммутационного оборудования, техники для ИТ-инфраструктуры и сетей радиодоступа, что составляет основу функционирования сетей связи», — пишут операторы. Нынешних резервов оборудования хватит на несколько месяцев, после чего возрастут риски аварий и нарушений работы сети.

Члены комиссии просят о льготных кредитах, снижении ставок по налогам, освобождении сотрудников IT-компаний от налога на доход, чтобы удержать специалистов, и других послаблениях.

10:28

По данным офиса Генпрокурора Украины, 27 марта в результате обстрелов Изюмского района Харьковской области погибли три ребенка и один был ранен, из-за обстрелов Луганской области пострадали двое детей, еще одного ребенка ранили в Фастовском районе Киевской области.

В Херсонской области в больнице умер 15-летний юноша, пострадавший во время артиллерийского обстрела, а в Сумской области российское военное транспортное средство наехало на семью, которая шла по дороге, из-за чего пострадал подросток и погиб его отец, приводит свои данные офис.

Всего с начала войны в Украине погибли 143 ребенка, еще 216 детей получили ранения.

9:01

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что будет проведено расследование из-за видео, на котором запечатлено, как, предположительно, украинские военные издеваются над российскими пленными.

«Я неоднократно официально призывал и с трибуны и сегодня призвал еще раз, что мы не издеваемся над военнопленными, мы европейская армия европейского государства. <…> Поэтому будет предпринято расследование в Вооруженных силах Украины и доведено до каждого человека из личного состава сил обороны, что это абсолютно неприемлемое поведение, это военное преступление, точнее то, что там происходит, имеет признаки военного преступления, потому что как преступление это может квалифицировать только суд, которые не имеют ни срока давности, ни амнистии — ни в украинском праве, ни в международном », — сказал Арестович в разговоре с бывшим российским адвокатом Марком Фейгиным.

«Пленный — по сути это человек, который находится в беззащитной ситуации, это очень четко квалифицирует международное право. <…> Расправа над пленными это против законов военной чести», — добавил советник главы офиса президента и пообещал, что «виновные, если будут установлены, будут наказаны ».

8:40

Создатель «Масяни» Олег Куваев рассказал, что Роскомнадзор начал блокировать сайт mult.ru, на котором публиковался мультсериал.

Это произошло после выхода серии, в которой главные герои осуждают войну в Украине и ругают Владимира Путина, а в конце выпуска Масяня приходит к Путину и оставляет ему японский меч для самоубийства.

Все серии «Масяни» по-прежнему доступны в YouTube.

8:17

В Рубежном в Луганской области в результате обстрела ранним утром погиб человек, еще один пострадал, сообщает глава региона Сергей Гайдай.

Обстрелы шли в городе и ночью. Также они велись в Северодонецке.

По словам Гайдая, вчера украинские военные вытеснили российские войска из одного из районов Рубежного.

8:07

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City за «недостоверную информацию о спецоперации» в Украине.

Итоги 32-го дня войны

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Роскомнадзор потребовал от СМИ не публиковать это интервью, но оно все равно вышло.

Российские военные вновь разогнали проукраинский митинг в Херсоне.

На Чернобыльской АЭС частично заменили смену, работавшую на атомной станции без перерыва с 24 февраля.

В Казани сняли памятную доску первому председателя Украинской центральной рады, историку Михаилу Грушевскому. Жители города приносили цветы к этой доске с начала войны.

Фото на обложке: Serhii Korovainyi, UN Women