СМИ узнали о подготовке США к наземной операции в Иране

2 минуты чтения 11:34 | Обновлено: 11:35

Министерство обороны США готовится к проведению масштабной наземной операции в Иране, которая может продлиться от недели до «пары месяцев». Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников.

По их словам речь не идет не о полномасштабном вторжении, а о серии рейдов, провести которые должны будут силы специальных операций и регулярные сухопутные подразделения армии США.

При этом собеседники издания отмечают, что пока президент США Дональд Трамп окончательно не одобрил ни один из представленных Пентагоном планов. В публикации говорится, что проведение такой операции будет связано с повышенным риском для американских военных. Среди первоочередных угроз издание называет удары иранских беспилотников и диверсии с помощью самодельных взрывных устройств.

Источники газеты рассказали, что члены администрации Трампа в последний месяц обсуждали возможный захват острова Харк, а также наземные рейды в прибрежные районы рядом с Ормузским проливом. Предполагается, что основной целью американских военных там может стать поиск и уничтожение вооружений, способных атаковать морские суда.

При этом собеседники WP напомнили, что начало наземной операции в Иране станет ударом по репутации нынешнего главы Белого дома и создаст дополнительный рычаг для давления на него из-за угрозы потерь среди американских солдат.

«Нужно обеспечить прикрытие для людей на острове Харг. Это сложная задача. Захватить его несложно. Сложно защитить своих людей, когда они там», — пояснил источник газеты.

Накануне Центральное командование (CENTCOM) армии США сообщило о переброске на Ближний Восток дополнительно около трех с половиной тысяч морских пехотинцев и моряков.

