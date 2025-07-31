Путин подписал закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за намеренный поиск «экстремистского» контента, а также за рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Согласно закону, умышленный поиск «экстремистских» материалов обойдется в три-пять тысяч рублей. За рекламу VPN-сервисов россиян будут штрафовать на 50-80 тысяч рублей, при этом для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 80-150 тысяч, а для юридических — 200-500 тысяч.

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Также, сообщает ТАСС, Путин подписал поправки к 63 статье Уголовного кодекса, которая определяет отягчающие обстоятельства при вынесении наказания. Теперь к ним будут относить использование VPN-сервисов, а за преступления, совершенные «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен» будут наказывать строже.

Закон вступает в силу также с 1 сентября. При этом, как ранее заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, россияне смогут продолжать пользоваться VPN-сервисами для «законных целей».

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Ранее сообщалось, что Путин не понял, как будет работать подписанный им сегодня закон. После того, как документ одобрила Госдума, Путин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву и попросил пояснить, как закон будут применять на практике.

Шадаев в ответ заверил, что правоохранителям придется доказывать намеренный поиск «экстремистского» контента и то, что пользователь заранее знал о запрете материала на территории России. Глава ведомства заявил, что «простых граждан», которым случайно попадется такой контент, «штрафовать не будут».