Зеленский заявил о несогласии с условиями предоставления гарантий безопасности США

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французской газете Le Monde, в котором рассказал о своем отношении к условиям предоставления гарантий безопасности, которые выдвигают США во время переговоров.

По словам Зеленского, США требуют вывести украинские войска с территории Донбасса, поскольку этого хочет Москва. «Но наши укрепления являются частью наших гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности, построенные нашими собственными руками и нашей армией, на другие гарантии безопасности», — заявил политик.

Зеленский назвал возможный путь к разрешению спора сторон переговоров через вывод украинских войск несправедливым. Он отметил, что за время полномасштабного вторжения российской армии не удалось победить войска Украины и сломить их сопротивление.

Также президент Украины прокомментировал ход переговоров с американской стороной. Он отметил, что переговорщики хотят добиться прогресса, однако Москва не демонстрирует желания завершить конфликт.

Эта точка зрения Зеленского не поддерживается Вашингтоном, признал сам политик. Белый дом утверждает, что Владимир Путин желает окончания войны. Президент Украины отметил, что в таком случае следует определиться с тем, какое давление нужно оказать на Путина, чтобы война завершилась в короткий срок.

Журналисты задали Зеленскому вопрос о том, как он мог бы описать победу своей страны в конфликте против России. Политик отказался давать на него ответ, отметив, что желает сохранить Украину и ее граждан «всеми возможными способами». Кроме того, власти страны, по мнению Зеленского, обязаны сохранить независимость Украины и свободу выбора.

Он заявил, что слово «победа» будет звучать для некоторых украинцев болезненно, поскольку война уже принесла стране большое количество потерь. Сам он представляет свою жизнь после войны только в независимой Украине.