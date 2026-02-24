Казахстан резко ужесточил правила легализации

Власти Казахстана решили провести эксперимент по ужесточению правил получения разрешения на постоянное проживание в стране, которое необходимо для выдачи ВНЖ. На это обратил внимание помогающий россиянам в эмиграции проект «Ковчег».

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

В рамках «пилотного проекта» иностранцев, в том числе россиян, обяжут продемонстрировать владение казахским языком на начальном уровне и пройти оценку «иммиграционного потенциала».

Так, желающий проживать в Казахстане иностранец должен будет пройти тест и подтвердить, что владеет языком на уровне не менее А1. Он будет состоять из аудирования и чтения, на решение дадут чуть более часа. Тест можно будет пересдать.

В рамках оценки «иммиграционного потенциала» иностранцы будут предоставлять сведения о своем образовании, владении языками (баллы можно будет получить за казахский, русский и английский), профессиональных компетенциях, состоянии здоровья и адаптивности специальности. Для положительного решения нужно набрать минимум 400 баллов — общее количество доступных баллов значительно больше этой отметки.

«Ковчег» отмечает, что помимо этих нововведений иностранцы должны предоставить ряд стандартных документов, а также документ, который подтвердит согласие страны гражданства на выезд иностранца за границу на постоянное место жительства.

Проект сообщил, что аналогом этого документа в Казахстане указали листок убытия, который, согласно данным системы «Консультант», в России больше не выдается. Однако некоторые российские посольства все еще указывают, что его можно получить. «Ковчег» отмечает, что практику выдачи такого документа ему выяснить пока не удалось.



Власти Казахстана уже приступили к реализации эксперимента, он продлится до конца 2026 года. Ранее страна объявила о планах изменить правила въезда для граждан стран с безвизовым режимом, новая мера коснется также и россиян. Вскоре им придется оформлять электронное разрешение на въезд — пока получение этого документа является добровольным, но после завершения тестирования оформлять его придется обязательно