Отец решил помешать дочери сделать эвтаназию через суд

В автономном сообществе Каталония мужчина захотел помешать своей 23-летней дочери сделать эвтаназию и обратился ради этого в суд, сообщает Би-би-си. Издание отмечает, что это первый случай в Испании, когда подобный вопрос будет рассматриваться в суде. Имена мужчины и его дочери не называются.

Отмечается, что женщина страдает параличом нижних конечностей из-за травм, полученных при попытке самоубийства в 2022 году. Она должна была прибегнуть к эвтаназии в августе прошлого года — тогда она получила поддержку от регионального правительства Каталонии. Однако ее отец при помощи группы «Христианские юристы» (Abogados Cristianos) потребовал отменить разрешение.

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«Я чувствую, что моя семья меня не понимает, я чувствую себя одинокой и опустошенной, эта ситуация причиняет мне много страданий», — заявила женщина. Как пишет Би-би-си, представители каталонского правительства заявили, что «не было представлено никаких доказательств научного или экспертного характера, которые бы опровергали многочисленные медицинские заключения, поддерживающие решение [о смерти]».

В то же время отец женщины утверждает, что она страдает расстройством личности, которое влияет на ее суждения. Он сослался на «обязанность государства защищать жизни людей, особенно наиболее уязвимых, как в случае с молодежью с проблемами психического здоровья». Мужчина добавил, что у его дочери была положительная динамика во время реабилитационного лечения. Кроме того, его адвокат заявил, что женщина несколько раз меняла решение об эвтаназии.

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По данным Би-би-си, прокурор не встал на чью-либо сторону в деле и призвал судью выслушать мнения экспертов и самой женщины, прежде чем принять решение. Издание отмечает, что в Испании разрешили эвтаназию в 2021 году, однако с тех пор в стране не было ни одного случая, чтобы решение по этой процедуре принимал суд.