Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану

2 минуты чтения 14:23 | Обновлено: 15:04

Президент США Дональд Трамп объявил о пятидневной паузе в военных действиях против Ирана после «очень конструктивных и продуктивных» переговоров с иранской стороной. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

По его словам, переговоры о «полном и окончательном урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке» велись последние два дня. 

«Основываясь на содержании и тональности этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание военному министерству отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период, при условии успеха в текущих встречах и переговорах», — написал Трамп.

На фоне заявления американского лидера о приостановке ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, цены на нефть начали резкое снижение, обратил внимание Bloomberg. Так, фьючерсы на нефть марки Brent обвалились более чем на 14% — до 96,58 доллара за баррель. 

Отмечается, что вслед за нефтью стали падать и цены на природный газ в Европе.

Кроме того, ускорил падение и российский рынок акций, обратил внимание «Интерфакс». Так, Индекс МосБиржи опустился до 2810 пунктов, что является уровнем 2,5-недельной давности (4 марта). 

К 14:09 индекс МосБиржи снизился на 1,9% до 2810,3 пункта, индекс РТС также упал на 1,9% до 1054,04 пункта. Отмечается, что цены большинства акций «голубых фишек» на МосБирже упали на 6,2%. 

Среди лидеров падения оказались котировки акций «Эн+ Груп» (-6,2%), «Роснефти» (-4,8%), «ММК» (-4,5%), «Ленты» (-3,8%), «Совкомфлота» (-3,7%), «Южуралзолота» (-3,6%), «НОВАТЭКа» (-3,3%) и «Сургутнефтегаза» (-3,2%).

22 марта Дональд Трамп пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ на это представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что в случае атаки на энергетическую инфраструктуру страны, Тегеран ударит «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США в регионе.

