СМИ: ЕС отстранил Венгрию от секретных переговоров из-за опасений утечки информации в Россию

2 минуты чтения 11:37

Европейский союз стал ограничивать передачу конфиденциальных материалов в Венгрию, а лидеры стран-членов теперь все чаще встречаются в более узком составе, пишет Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов и чиновников. Это происходит на фоне предупреждений премьер-министра Польши Дональда Туска о давних подозрениях в том, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией.

«Новость о том, что люди Орбана подробно информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, не должна никого удивлять. У нас давно были такие подозрения. Это одна из причин, почему я беру слово только при крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно», — написал Туск на своей странице в соцсети Х 22 марта.

Днем ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине. Также сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с представителями других стран-членов, чтобы информировать главу МИД России Сергея Лаврова.

По словам одного из европейских чиновников, опасения прямой передачи данных Москве привели к тому, что теперь все больше обсуждений проходит в формате встреч «единомышленников», а не с участием всех 27 стран ЕС. 

«В целом именно недостаточно лояльные государства-члены являются главной причиной того, что значительная часть европейской дипломатии теперь проходит в различных малых форматах — E3, E4, E7, E8, Веймарский формат, NB8, JEF и т. д.», — сказал он Politico.

Цифры в названиях обозначают количество участников. Веймарский формат объединяет Францию, Германию и Польшу, NB8 — восемь стран Северной Европы и Балтии, а JEF — Объединенные экспедиционные силы десяти североевропейских государств.

«Не будет удивительно, если это окажется правдой. Венгрия давно является союзником Путина внутри ЕС и продолжает подрывать европейскую безопасность. Заблокированные Украине 90 миллиардов евро — лишь очередной пример этой линии поведения», — заявил неназванный дипломат ЕС.

Другой дипломат отметил, что на фоне новых обвинений доступ Венгрии к информации может быть дополнительно ограничен. «Есть основания ужесточить режим секретности документов и информации на уровне ЕС. Хотя классификация не является универсальным решением, она может служить сдерживающим фактором против утечек и передачи чувствительных данных третьим сторонам, а также упростить проведение расследований», — подчеркнул он.

Комментируя статью The Washington Post, министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока заявил, что журналисты опубликовали «фейковые новости», которые являются «отчаянной реакцией на рост поддержки партии «Фидес» в ходе предвыборной кампании». «Но венгерский народ не будет обманут», — добавил он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отверг содержание статьи и обвинил СМИ в распространении «теорий заговора, еще более абсурдных, чем все, что мы видели раньше».

