Интернет и мемы

Списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных карт запретят в России

2 минуты чтения 09:41

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписку с карт россиян, которые они отвязали от своего личного кабинета. Об этом пишут «Известия».

Сервисы должны предусмотреть возможность отправки электронного обращения для удаления ранее предоставленных им реквизитов, отметил в комментарии для издания депутат Госдумы Алексей Говырин.

Законопроект об этом российский парламент принял еще в 2025 году, в середине октября документ подписал Владимир Путин. При этом инициативу внесли в Госдуму еще в 2023 году и дорабатывали несколько месяцев. Первое чтение она прошла еще в 2024 году, второе и третье состоялись позже.

РБК отмечает, что обязанность по соблюдению нового требования законодательства будет возложена на сервисы. Им придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейс площадок, чтобы не нарушить закон. Запрет коснется как российских, так и международных сервисов.

Один из авторов законопроекта Антон Немкин заявил, что цифровые сервисы не предоставляют своим пользователям полную информацию об условиях работы подписки — предоставляемых услугах, сроках оплаты и способах расторжения договора. Он также отметил, что новый закон не распространяется на дополнительные услуги, которые связаны с предоставлением мобильной связи.

«Газета.ру» со ссылкой на адвоката Веронику Полякову отмечала, что принятие законопроекта связано с массовыми жалобами россиян на проблему со списаниями автоматических платежей, которые направлялись в Роспотребнадзор.

Жители страны были недовольны тем, что для отмены подписки им необходимо долго искать соответствующую кнопку, читать документы, а в некоторых случаях писать в поддержку или делать обязательный звонок. Подписка же при этом оформлялась значительно легче, «в два клика». Полякова отметила, что сервисы должны были требовать согласие пользователей на повторное использование отозванных реквизитов.

