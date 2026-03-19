Названа самая счастливая страна мира

2 минуты чтения 17:20

Финляндия вновь признана самой счастливой страной мира — она заняла первое место в рейтинге World Happiness Report уже девятый год подряд. Доклад опубликован к Международному дню счастья.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Вторую и третью позиции заняли Исландия и Дания соответственно. В первую пятерку также вошли Швеция и Норвегия. Эксперты связывают лидирующие позиции североевропейских стран с высоким уровнем социального доверия, развитой системой социальной защиты, доступностью медицины и образования, а также низким уровнем неравенства и сильным чувством общественной солидарности. Кроме того, жители этих стран в целом удовлетворены балансом между работой и личной жизнью и демонстрируют высокий уровень доверия к государственным институтам.

Россия в рейтинге 2026 года заняла 79-е место из 147 возможных. По сравнению с предыдущими годами показатель снизился: в 2025 году страна находилась на 72-й позиции, в 2024 и 2023 годах — на 70-й, а в 2022 году занимала 80-е место.

Украина расположилась на 111-й строчке, что ниже показателей ряда соседних стран Восточной Европы. Так, Молдова заняла 77-е место, а Польша — 42-е. Среди стран постсоветского пространства более высокие позиции заняли Казахстан (33-е место), Узбекистан (53-е) и Киргизия (66-е).

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Последнюю строчку рейтинга вновь занял Афганистан, который признается наименее счастливой страной уже девятый год подряд. В числе аутсайдеров также Сьерра-Леоне и Малави. Низкие оценки этих стран авторы доклада связывают с затяжными конфликтами, политической нестабильностью, гуманитарными кризисами и высоким уровнем бедности.

Доклад World Happiness Report ежегодно готовится при участии Исследовательского центра благополучия Оксфордского университета совместно с Gallup и ООН. Рейтинг формируется на основе опросов населения, в которых респондентам предлагают оценить свою жизнь по шкале от 0 до 10. При расчете учитываются такие факторы, как уровень дохода, социальная поддержка, состояние здоровья, свобода выбора, щедрость и восприятие коррупции.

Авторы исследования отмечают, что одной из ключевых тем отчета 2026 года стало влияние социальных сетей и цифровых технологий на субъективное благополучие. В частности, анализируется, как онлайн-взаимодействие отражается на удовлетворенности жизнью, особенно среди молодежи.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали