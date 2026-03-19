Названа самая счастливая страна мира

Финляндия вновь признана самой счастливой страной мира — она заняла первое место в рейтинге World Happiness Report уже девятый год подряд. Доклад опубликован к Международному дню счастья.

Вторую и третью позиции заняли Исландия и Дания соответственно. В первую пятерку также вошли Швеция и Норвегия. Эксперты связывают лидирующие позиции североевропейских стран с высоким уровнем социального доверия, развитой системой социальной защиты, доступностью медицины и образования, а также низким уровнем неравенства и сильным чувством общественной солидарности. Кроме того, жители этих стран в целом удовлетворены балансом между работой и личной жизнью и демонстрируют высокий уровень доверия к государственным институтам.

Россия в рейтинге 2026 года заняла 79-е место из 147 возможных. По сравнению с предыдущими годами показатель снизился: в 2025 году страна находилась на 72-й позиции, в 2024 и 2023 годах — на 70-й, а в 2022 году занимала 80-е место.

Украина расположилась на 111-й строчке, что ниже показателей ряда соседних стран Восточной Европы. Так, Молдова заняла 77-е место, а Польша — 42-е. Среди стран постсоветского пространства более высокие позиции заняли Казахстан (33-е место), Узбекистан (53-е) и Киргизия (66-е).

Последнюю строчку рейтинга вновь занял Афганистан, который признается наименее счастливой страной уже девятый год подряд. В числе аутсайдеров также Сьерра-Леоне и Малави. Низкие оценки этих стран авторы доклада связывают с затяжными конфликтами, политической нестабильностью, гуманитарными кризисами и высоким уровнем бедности.

Доклад World Happiness Report ежегодно готовится при участии Исследовательского центра благополучия Оксфордского университета совместно с Gallup и ООН. Рейтинг формируется на основе опросов населения, в которых респондентам предлагают оценить свою жизнь по шкале от 0 до 10. При расчете учитываются такие факторы, как уровень дохода, социальная поддержка, состояние здоровья, свобода выбора, щедрость и восприятие коррупции.

Авторы исследования отмечают, что одной из ключевых тем отчета 2026 года стало влияние социальных сетей и цифровых технологий на субъективное благополучие. В частности, анализируется, как онлайн-взаимодействие отражается на удовлетворенности жизнью, особенно среди молодежи.