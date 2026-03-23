СМИ: Кремль нашел способ «улучшить имидж» России

2 минуты чтения 14:26

Москва использует обострение конфликта на Ближнем Востоке, чтобы улучшить свой международный имидж и продемонстрировать дипломатическую активность. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, 11 марта Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий «все атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру» на Ближнем Востоке. Документ поддержали три страны — Китай, Сомали и Пакистан. Против проголосовали США и Латвия, тогда как остальные члены Совбеза, включая Великобританию и Францию, воздержались.

Как отмечает The Times, несмотря на продолжающиеся боевые действия и удары по украинским городам, российские власти заняли публично жесткую позицию, назвав отказ Совета Безопасности ООН принять резолюцию «позором». Кроме того, предложение Москвы о хранении или переработке иранского обогащенного урана было отклонено президентом США Дональдом Трампом.

Эксперт по российской внешней политике и Ближнему Востоку Ханна Нотте считает, что Кремль продолжит активную дипломатическую деятельность, поскольку это позволяет России выглядеть стороной, призывающей к сдержанности и миру на фоне критики действий американской администрации и нестабильности на мировых рынках.

При этом, по мнению Нотте, роль Москвы в урегулировании конфликта ограничена. Она выразила сомнение, что Россия сможет стать ключевым посредником или добиться прекращения войны, отметив, что влияние на иранскую сторону возможно лишь при условии взаимной сдержанности всех участников конфликта.

Война США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива также вызвали резкий скачок цен на нефть. Помимо этого, Вашингтон временно снял с Москвы часть санкций на экспорт энергоносителей. Все это привело к росту нефтяных доходов Кремля, впрочем, по словам министра финансов США Скотта Бессента, эти доходы окажутся незначительными и не принесут Москве заметной выгоды.

