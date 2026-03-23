Экономика

США подсчитали доходы России от ослабления санкций на нефть

2 минуты чтения 07:42

США считают, что доходы России от временного ослабления санкций на продажу нефти окажутся незначительными и не принесут Москве заметной выгоды. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

Подсчеты американского Минфина свидетельствуют о том, что Россия получит лишь два миллиарда долларов дополнительных доходов за месяц, в течение которого США разрешили покупателям в различных странах мира приобретать российскую нефть, загруженную на танкеры.

«Это всего лишь один день бюджета России», — так Бессент охарактеризовал величину этой суммы. При этом чиновник отметил, что два миллиарда долларов — максимальная ожидаемая прибыль России, в реальности это число может оказаться другим.

Бессент говорил о временном снятии санкции с российской нефти на месяц — США объявили об этой мере 13 марта. Покупатели по всему миру могут приобретать ее без каких-либо последствий до 11 апреля. Условие — нефть должна быть загружена на танкеры до 12 марта. Приобретать энергоресурсы можно и у компаний, которые находятся в санкционных списках США.

Через несколько дней США выпустили обновленную версию генеральной лицензии, уточнив перечень запрещенных операций с российской нефтью. Так, покупать ее нельзя, если в сделке участвует лицо или организация из Ирана, Кубы, Северной Кореи, а также из оккупированных Россией территорий Украины.

Решение Вашингтона связано с ростом цен на нефть и опасениями рынка за возможный дефицит этого продукта после начала конфликта между США, Израилем и Ираном. При этом на отдельных рынках, по сообщениям СМИ, Россия активно нарастила поставки, а цена ее нефти в Индии вернулась к рекордным показателям 2022 года.

