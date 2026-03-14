EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Трамп отказал Путину в вывозе урана из Ирана в Россию

2 минуты чтения 12:10

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 марта предложил вывезти из Ирана в Россию 450 килограммов обогащенного на 60% урана. Трамп отказался, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, уран, который можно превратить в оружейный компонент в течение нескольких недель и сделать из него более 10 ядерных бомб, является одной из ключевых целей США и Израиля в войне на Ближнем Востоке.

Axios отмечает, что теоретически предложение Путина могло бы облегчить вывоз ядерного арсенала из Ирана без присутствия американских и израильских военных на территории страны. Россия раньше уже хранила низкообогащенный уран из Ирана в рамках сделки 2015 года. Это говорит о том, что в России есть необходимые для приема урана возможности.

По данным источников издания, Путин обсуждал с Трампом варианты завершения войны на Ближнем Востоке, и предложение о вывозе урана в Россию прозвучало как одна из мер. 

«Это предложение поступало не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что нам необходимо обеспечить сохранность урана», — рассказал анонимный американский источник.

Ранее Трамп заявил, что Иран «вот-вот капитулирует» и что этого пока не произошло, потому что в стране закончились чиновники, чьи полномочия позволяют принять такое решение. При этом позже американский президент допустил, что Россия может «немного» помогать Ирану в войне против США. В начале марта об этом писали американские СМИ, уточняя, что Москва может передавать Ирану разведданные, которые тот использует для нанесения ударов по американским войскам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

