СМИ: Трамп отказал Путину в вывозе урана из Ирана в Россию

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 марта предложил вывезти из Ирана в Россию 450 килограммов обогащенного на 60% урана. Трамп отказался, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, уран, который можно превратить в оружейный компонент в течение нескольких недель и сделать из него более 10 ядерных бомб, является одной из ключевых целей США и Израиля в войне на Ближнем Востоке.

Axios отмечает, что теоретически предложение Путина могло бы облегчить вывоз ядерного арсенала из Ирана без присутствия американских и израильских военных на территории страны. Россия раньше уже хранила низкообогащенный уран из Ирана в рамках сделки 2015 года. Это говорит о том, что в России есть необходимые для приема урана возможности.

По данным источников издания, Путин обсуждал с Трампом варианты завершения войны на Ближнем Востоке, и предложение о вывозе урана в Россию прозвучало как одна из мер.

«Это предложение поступало не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что нам необходимо обеспечить сохранность урана», — рассказал анонимный американский источник.

Ранее Трамп заявил, что Иран «вот-вот капитулирует» и что этого пока не произошло, потому что в стране закончились чиновники, чьи полномочия позволяют принять такое решение. При этом позже американский президент допустил, что Россия может «немного» помогать Ирану в войне против США. В начале марта об этом писали американские СМИ, уточняя, что Москва может передавать Ирану разведданные, которые тот использует для нанесения ударов по американским войскам.