EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

США сняли часть санкций с российской нефти

2 минуты чтения 09:31 | Обновлено: 10:53

Власти США временно разрешили покупку нефти и нефтепродуктов из России, которые уже погружены на корабли. Об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Российскую нефть смогут приобретать покупатели по всему миру до 11 апреля при условии, что она была загружена на танкеры до 12 марта. Доступы для приобретения будут и энергоресурсы компаний, которые находятся в санкционных списках США.

Министр финансов США Скотт Бессент в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал решение Белого дома. Он отметил, что Россия не получит существенной финансовой выгоды от временного снятия части ограничений на экспорт российской нефти, поскольку большую часть доходов Москва получает при взимании налога на добычу полезных ископаемых.

Необходимость смягчения санкционного режима Бессент обосновал желанием США поддержать стабильность мировых рынков и не допустить роста цен. При этом выданная OFAC генеральная лицензия не распространяется на операции с Ираном.

Ранее США уже временно сняли ограничения на покупку российской нефти для Индии. Белый дом также разрешил покупать только уже находящиеся в море энергоносители, срок действия лицензии — 30 дней. Тогда Бессент отмечал, что и это решение не окажет серьезного влияния на увеличение доходов бюджета России.

При этом агентство Reuters отмечает, что в марте доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых могут почти удвоиться. Расчеты агентства предсказывают, что поступления от этого налога вырастут до 590 миллиардов рублей — в феврале Россия получила 300 миллиардов, а в январе 314 миллиардов.

Ожидаемый рост поступлений связан с изменением цены на нефть из-за последствий конфликта между США, Израилем и Ираном. Также агентство сообщает о планах российских властей провести сокращение всех «некритичных» бюджетных расходов на 2026 год.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их