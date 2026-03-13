США сняли часть санкций с российской нефти

Власти США временно разрешили покупку нефти и нефтепродуктов из России, которые уже погружены на корабли. Об этом объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Российскую нефть смогут приобретать покупатели по всему миру до 11 апреля при условии, что она была загружена на танкеры до 12 марта. Доступы для приобретения будут и энергоресурсы компаний, которые находятся в санкционных списках США.

Министр финансов США Скотт Бессент в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал решение Белого дома. Он отметил, что Россия не получит существенной финансовой выгоды от временного снятия части ограничений на экспорт российской нефти, поскольку большую часть доходов Москва получает при взимании налога на добычу полезных ископаемых.

Необходимость смягчения санкционного режима Бессент обосновал желанием США поддержать стабильность мировых рынков и не допустить роста цен. При этом выданная OFAC генеральная лицензия не распространяется на операции с Ираном.

Ранее США уже временно сняли ограничения на покупку российской нефти для Индии. Белый дом также разрешил покупать только уже находящиеся в море энергоносители, срок действия лицензии — 30 дней. Тогда Бессент отмечал, что и это решение не окажет серьезного влияния на увеличение доходов бюджета России.

При этом агентство Reuters отмечает, что в марте доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых могут почти удвоиться. Расчеты агентства предсказывают, что поступления от этого налога вырастут до 590 миллиардов рублей — в феврале Россия получила 300 миллиардов, а в январе 314 миллиардов.

Ожидаемый рост поступлений связан с изменением цены на нефть из-за последствий конфликта между США, Израилем и Ираном. Также агентство сообщает о планах российских властей провести сокращение всех «некритичных» бюджетных расходов на 2026 год.