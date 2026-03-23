Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

2 минуты чтения 12:29

Британская консалтинговая компания Skytrax и международный портал AirlineRatings.com опубликовали ежегодные рейтинги лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Об этом сообщается на сайтах авторов рейтинга.

Согласно рейтингу Skytrax, в 2026 году пять лучших аэропортов мира оказались в Азии. Лидером стал сингапурский Changi Airport. Отмечается, что эта награда достается аэропорту 14-й раз в истории.

За ним следуют Incheon International Airport (Сеул, Южная Корея), Tokyo International Airport (Haneda) (Токио, Япония), Hong Kong International Airport (Гонконг) и Narita International Airport (Нарита, Япония).

В Европе в 2026 году лидером, как и в предыдущие три года, стал Парижский аэропорт Charles de Gaulle. В мировом рейтинге эта воздушная гавань оказалась на шестом месте. 

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

В топ-10 также вошли Fiumicino (Рим, седьмое место), Istanbul Airport (Стамбул, восьмое место) и Munich Airport (Мюнхен, девятое место). Среди других европейских аэропортов, вошедших в топ-20, оказались Helsinki-Vantaa (Хельсинки, 11-е место), Vienna International (Вена, 15-е место), Heathrow (Лондон 16-е место), Schiphol (Амстердам, 17-е место) и Zürich Airport (Цюрих, 19-е место).

Лучшей авиакомпанией мира с полным сервисом в 2026 году стала Qatar Airways. Полный сервис (full-service) подразумевает широкий спектр услуг на борту и в аэропорту, в отличие от низкобюджетных перевозчиков, где многие услуги оплачиваются отдельно. 

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

Отмечается, что Азия доминировала и в этом рейтинге. Так, второе место заняла Cathay Pacific, третье — Singapore Airlines, четвертое — Korean Air, а пятое — STARLUX Airlines.

В Европе наивысший балл получила Turkish Airlines (седьмое место в мировом рейтинге). За ней следуют Virgin Atlantic (13-е место), KLM (18-е место), Air France (19-е место) и LOT Polish Airlines (25-е место). Среди гибридных авиакомпаний (смешанный сервис в зависимости от маршрута) лидером стала Lufthansa.

«Lufthansa олицетворяет то, что мы ищем в лучших гибридных авиакомпаниях мира», — прокомментировал рейтинг генеральный директор AirlineRatings.com Шэрон Петерсен.

В топ-20 лучших европейских гибридных авиакомпаний также вошли SWISS, Finnair, British Airways, TAP Portugal, Iberia, Air Europa, SAS, Austrian Airlines и ITA Airways.

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века