Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Британская консалтинговая компания Skytrax и международный портал AirlineRatings.com опубликовали ежегодные рейтинги лучших аэропортов и авиакомпаний мира. Об этом сообщается на сайтах авторов рейтинга.
Согласно рейтингу Skytrax, в 2026 году пять лучших аэропортов мира оказались в Азии. Лидером стал сингапурский Changi Airport. Отмечается, что эта награда достается аэропорту 14-й раз в истории.
За ним следуют Incheon International Airport (Сеул, Южная Корея), Tokyo International Airport (Haneda) (Токио, Япония), Hong Kong International Airport (Гонконг) и Narita International Airport (Нарита, Япония).
В Европе в 2026 году лидером, как и в предыдущие три года, стал Парижский аэропорт Charles de Gaulle. В мировом рейтинге эта воздушная гавань оказалась на шестом месте.
В топ-10 также вошли Fiumicino (Рим, седьмое место), Istanbul Airport (Стамбул, восьмое место) и Munich Airport (Мюнхен, девятое место). Среди других европейских аэропортов, вошедших в топ-20, оказались Helsinki-Vantaa (Хельсинки, 11-е место), Vienna International (Вена, 15-е место), Heathrow (Лондон 16-е место), Schiphol (Амстердам, 17-е место) и Zürich Airport (Цюрих, 19-е место).
Лучшей авиакомпанией мира с полным сервисом в 2026 году стала Qatar Airways. Полный сервис (full-service) подразумевает широкий спектр услуг на борту и в аэропорту, в отличие от низкобюджетных перевозчиков, где многие услуги оплачиваются отдельно.
Отмечается, что Азия доминировала и в этом рейтинге. Так, второе место заняла Cathay Pacific, третье — Singapore Airlines, четвертое — Korean Air, а пятое — STARLUX Airlines.
В Европе наивысший балл получила Turkish Airlines (седьмое место в мировом рейтинге). За ней следуют Virgin Atlantic (13-е место), KLM (18-е место), Air France (19-е место) и LOT Polish Airlines (25-е место). Среди гибридных авиакомпаний (смешанный сервис в зависимости от маршрута) лидером стала Lufthansa.
«Lufthansa олицетворяет то, что мы ищем в лучших гибридных авиакомпаниях мира», — прокомментировал рейтинг генеральный директор AirlineRatings.com Шэрон Петерсен.
В топ-20 лучших европейских гибридных авиакомпаний также вошли SWISS, Finnair, British Airways, TAP Portugal, Iberia, Air Europa, SAS, Austrian Airlines и ITA Airways.