На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась сильнейшая за два месяца геомагнитная буря, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Как следует из данных Лаборатории солнечной астрономии, шторм начался в ночь с пятницы, 20 марта, на субботу, 21 марта. Около трех часов ночи мощность бури достигла третьего из пяти уровней мощности, после чего пошла на спад и к 12:00 прекратилась. Однако уже в воскресенье, 22 марта, Землю снова накрыл шторм. В период с 9:00 до 12:00 его мощность была на первом из пяти уровней, а после полудня достигла третьего.

Произошедшая на этих выходных буря стала сильнейшей за два месяца. В последний раз мощный геомагнитный шторм накрывал Землю в период с 19 по 21 января, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии.

В ночь на 20 января в окрестностях Земли прошел сильнейший в XXI веке радиационный шторм, который вызвал магнитную бурю четвертого из пяти уровней мощности.

Пик солнечного шторма был зафиксирован 19 января в 22:15 по московскому времени, его мощность составила 37 тысяч единиц pfu. До этого сильнейшим оставался шторм, произошедший 6 ноября 2001 года — его пиковая мощность составила 31 700 единиц pfu. Еще один шторм мощностью 29,5 тысяч единиц pfu, который прошел 29 октября 2003 года, стал причиной отключения электроэнергии в Швеции и повреждения силовых трансформаторов в Южной Африке.

Радиационный шторм возникает после вспышек на Солнце, когда потоки высокоэнергетических заряженных частиц — протонов и ионов — достигают Земли, влияя на спутники, связь и электросети, а также приводящие к ярким полярным сияниям.