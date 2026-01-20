Экстремальный солнечный шторм вызвал мощную магнитную бурю

В ночь на 20 января в окрестностях Земли прошел сильнейший в XXI веке радиационный шторм, который вызвал магнитную бурю четвертого из пяти уровней мощности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Радиационный шторм возникает после вспышек на Солнце, когда потоки высокоэнергетических заряженных частиц — протонов и ионов — достигают Земли, влияя на спутники, связь и электросети, а также приводящие к ярким полярным сияниям. Мощность шторма измеряется в единицах pfu (протонов на квадратный сантиметр в секунду).

Пик солнечного шторма был зафиксирован 19 января в 22:15 по московскому времени, его мощность составила 37 тысяч единиц pfu. До этого сильнейшим оставался шторм, произошедший 6 ноября 2001 года — его пиковая мощность составила 31 700 единиц pfu. Еще один шторм мощностью 29,5 тысяч единиц pfu, который прошел 29 октября 2003 года, стал причиной отключения электроэнергии в Швеции и повреждения силовых трансформаторов в Южной Африке.

«В настоящее время плотность протонов в окрестностях Земли находится на уровне около 200 pfu, что еще значительно, в 20 раз, превышает порог выдачи предупреждений (10 pfu). Повышенная нагрузка на космические аппараты, таким образом, сохраняется, но существенно снизилась по сравнению с прошедшим пиком», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии.

Из-за экстремального радиационного шторма началась магнитная буря, которая достигла четвертого уровня мощности из пяти, где четвертый — очень сильная, а пятый — экстремальная буря. «Вероятность достижения высшего уровня G5 в оставшееся время оценивается как крайне незначительная — не более 5%», — подчеркнули эксперты.

Аналитик солнечной активности и автор проекта Space Weather News Бен Дэвидсон заявил, что из-за экстремального солнечного радиационного шторма экипаж МКС якобы был вынужден экстренно эвакуироваться в российский служебный модуль «Звезда».

В «Роскосмосе» опровергли эту информацию в разговоре с RTVI. Работа продолжается в штатном режиме, угрозы для экипажа из-за шторма нет, отметили в госкорпорации. Там также добавили, что модуль «Звезда» не имеет никаких преимуществ перед другими отсеками в отношении защиты от радиации.

Из-за мощнейшей вспышки на солнце люди из России и других стран могли наблюдать полярное сияние — оно было видно до широты около 40 градусов. Разноцветные переливы заметили над Калининградом, Пермью, Ростовом, Сочи, Москвой и другими городами.