Два человека пытались проникнуть на базу атомных подлодок в Шотландии

Полиция Шотландии задержала 34-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Незнакомцы попросили разрешения войти на один из самых секретных военных объектов Великобритании, сообщает The Guardian.

На объект их не пустили, так как на его территории размещены подводные лодки с ядерными ракетами Trident. Однако мужчина и женщина не уходили. Как отмечает издание, они оставались неподалеку и вели себя подозрительно.

По информации источников The Guardian, задержанный мужчина является гражданином Ирана. Тогда как гражданство женщины на данный момент не установлено. Мотивы задержанных остаются неизвестными. В полиции сообщили, что нарушители на время проведения расследования будут оставаться под стражей.

«Полиция Шотландии арестовала двух человек, которые в четверг, 19 марта, безуспешно пытались попасть на военно-морскую базу Клайд. Поскольку дело является предметом продолжающегося расследования, мы не будем давать дальнейших комментариев», — заявил представитель Королевского флота.

Однако, по данным The Guardian, власти не считают произошедшее серьезной угрозой, хотя и не исключено, что силовикам Шотландии удалось предотвратить попытку военного шпионажа. Великобритания усилила внимание к ядерным объектам из-за возможных угроз со стороны Ирана.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о содержании прошедших в начале года переговоров с Ираном. Они закончились провалом, потому что иранские переговорщики якобы заявили, что контролируют 460 килограммов 60-процентного обогащенного урана, которого хватит для создания 11 ядерных бомб.