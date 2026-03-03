США рассказали о ядерных угрозах Ирана в ходе провалившихся переговоров

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о содержании прошедших в начале года переговоров с Ираном, закончившихся провалом. Как пишет издание Times of Israel, иранские переговорщики прямо угрожали созданием ядерного оружия.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 килограммов 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — рассказал спецпосланник Трампа.

При этом, по его словам, иранская сторона заявила, что их страна имеет «неотъемлемое право» на обогащение урана. «Мы ответили, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас», — вспомнил Уиткофф, добавив, что заявление Ирана о праве на обогащение урана стало «отправной точкой».

«И мы с Джаредом [Кушнером, зятем Трампа, участвовавшем в переговорах] просто переглянулись в растерянности и сказали: “Ну, теперь мы действительно влипли”», — рассказал Уиткофф.

Он отметил, что Иран «примерно за неделю, может быть, за десять дней» мог бы превратить запасы 60-процентного урана в 90-процентный, который необходим для создания ядерных боеголовок.

По его словам, он предложил иранской стороне полностью отказаться от обогащения урана на десять лет, однако это предложение «было категорически отвергнуто».

Уиткофф заявил, что провал переговоров стал ему очевиден еще до их завершения. «Мы пришли туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, и стало совершенно ясно, что это будет невозможно — вероятно, к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы дать им последнюю попытку», — добавил он.

США и Израиль начали новую серию авиаударов по Ирану спустя два дня после завершения третьего раунда ирано-американских переговоров. В результате были убиты многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.