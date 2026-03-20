Украинские инструкторы, отправившиеся в страны Ближнего Востока, чтобы учить американцев и их союзников сбивать иранские беспилотники «Шахед», оказались шокированы их бездумной расточительностью. Об этом британской газете The Times рассказал неназванный украинский офицер.

В отличие от украинцев, которые в условиях ограниченных ресурсов крайне экономно расходовали ракеты-перехватчики, поставленные США, военные Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также дислоцированные там военнослужащие США не задумывались об экономии.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, за первые четыре дня войны с Ираном США и их союзники запустили более 800 зенитных ракет Patriot. При этом Украина за все время с начала российского вторжения в феврале 2022 года получила лишь около тысячи таких ракет.

Собеседник издания из числа украинских военных заявил, что бы поражен узнав, что государства Персидского залива выпустили всего по одной цели восемь ракет Patriot, каждая из которых стоит три миллиона долларов.

«Часто они [США и их союзники] вели огонь бездумно. Например, они использовали ракеты SM-6 — очень хорошую ракету-перехватчик морского базирования. Эта ракета стоит около шесть миллионов долларов, а они использовали ее, чтобы сбить беспилотник «Шахед», стоимость которого 70 тысяч долларов», — рассказал он.

Также украинские военные оказались поражены беспечностью американцев и их союзников в отношении собственных крайне дорогостоящих зенитных радаров. В результате удара иранских беспилотников, как сообщалось, был уничтожен американский радар раннего предупреждения AN/FPS-132 стоимостью в миллиард долларов, а также как минимум один радар системы ПВО стоимостью 300 миллионов.

«Два месяца они (радары) стояли на одном и том же месте. Потом прилетели “Шахеды”. Три “Шахеда”, каждый стоимостью около 70 тысяч долларов. И все», — сказал высокопоставленный украинский офицер. «В войне такого масштаба и интенсивности затраты имеют значение, и сохранение самой дорогой техники — ключевой момент», — подчеркнул он.

Собеседник издания также прокомментировал инцидент, в результате которого кувейтская ПВО сбила три американских истребителя F-35, занимавшихся перехватом иранских беспилотников.

Аналитики полагали, что ошибка могла быть связана с тем, что экипажи ближневосточных зенитных батарей Patriot, укрываются в бомбоубежищах во время налетов, а ракетные системы ведут огонь в автоматическом режиме. Однако, по мнению украинцев, даже это не объясняет такого масштабного промаха.

«Спутать самолет с беспилотником, в принципе, очень сложно. Совершенно непонятно, куда смотрели пилоты. В конце концов, системы не полностью автоматизированы», — пояснил источник издания. Он добавил, что пилот «не летит в вакууме», а во время полета им кто-то руководит и отдает команды.