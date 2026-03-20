Карты Visa двух беларусских банков перестали работать в Евросоюзе

Платежные карты Visa беларусских «Альфа-банка» и «Белгазпромбанка» перестали работать на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает издание «Зеркало», ссылаясь на сообщения кредитных организаций.

«Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши корпокарты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано: это связано с санкциями», — заявили в «Альфа-Банке».

При этом там уточнили, что «в банкоматах снять наличные не получится, а транзакции не пройдут в магазинах, онлайн-магазинах и онлайн-сервисах». Кроме того, с этих карт нельзя будет сделать перевод в любых соответствующих сервисах.

В кредитной организации посоветовали своим клиентам, расплачивающимся ее картами в Европе, использовать карту системы Mastercard. Виртуальную карту можно выпустить онлайн или заказать в пластике в банковском приложении, добавили там.

В свою очередь, в «Белгазпромбанке» сообщили, что их платежные карты Visa с 19 марта не будут обслуживаться «на территории стран Европейского союза (в том числе в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории таких стран)».

«На территории Беларуси, а также за ее пределами (за исключением стран Евросоюза) работоспособность карточек Visa „Белгазпромбанка“ не меняется», — уточнили в кредитной организации.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года платежные системы Visa и Mastercard угли из России. После этого платежные карты, выпущенные российскими банками перестали работать за пределами страны, а иностранные — внутри нее.

После этого многие россияне начали открывать счета в банках Беларуси, чтобы иметь возможность расплачиваться за рубежом.