Школьники нашли похороненный сидя скелет рядом с игровой площадкой

Ученики начальной школы на востоке Франции в городе Дижон обнаружили необычный экспонат рядом со своей игровой площадкой: сидящий вертикально и выглядывающий из круглой ямы скелет. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ранее в городе тоже находили скелеты в сидячем положении, которые захоронили лицом на запад. Ученым пока неизвестно, почему древние галлы предпочитали хоронить некоторых своих умерших именно таким образом, и были ли эти люди похоронены заживо.

Отмечается, что найденный рядом с начальной школой имени Джозефины Бейкер скелет хорошо сохранился. Он был помещен в яму шириной около метра. Руки скелета лежали у него на коленях, а спина была прислонена к восточной стене ямы.

В прошлом году в 20 метрах от нынешней находки было обнаружено еще 13 скелетов. Ученые считают, что они относятся к периоду примерно с 300 по 200 год до нашей эры. За последние 30 лет археологические раскопки показали, что Дижон когда-то был особым местом обитания галлов, кельтской группы людей, которая ныне известна не связанным с наукой людям благодаря французскому комиксу «Астерикс и Обеликс».

Галлы впервые появились примерно в V веке до нашей эры. Они обитали на обширных территориях современной Франции, Бельгии, Швейцарии и более восточных регионах. Пока об их культуре известно немного, а те свидетельства, которые дошли до наших дней, например, записи Юлия Цезаря, завоевавшего галлов в 50 году до нашей эры, могут быть предвзятыми.

С учетом более ранних находок, всего в Дижоне было обнаружено около 20 гробниц с сидящими галлами. Другие подобные места были найдены во Франции, Швейцарии и Великобритании. На пяти телах обнаружены следы насилия, в том числе на одном — смертельное ранение черепа.

При этом рядом со скелетами, найденными в Дижоне, не было обнаружено никаких личных вещей или украшений. Все они были мужчинами ростом от 1,62 до 1,82 метра, за исключением ребенка, обнаруженного в 1992 году. Археоантрополог Аннамария Латрон рассказала, что у скелетов хорошо сохранились зубы, вероятно, «потому что они ничего не знали о сахаре», а в костях нашли следы остеоартроза, «что свидетельствует об интенсивной физической активности».