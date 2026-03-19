EN
EN
Рассылка
Школьники нашли похороненный сидя скелет рядом с игровой площадкой

2 минуты чтения 13:58

Ученики начальной школы на востоке Франции в городе Дижон обнаружили необычный экспонат рядом со своей игровой площадкой: сидящий вертикально и выглядывающий из круглой ямы скелет. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ранее в городе тоже находили скелеты в сидячем положении, которые захоронили лицом на запад. Ученым пока неизвестно, почему древние галлы предпочитали хоронить некоторых своих умерших именно таким образом, и были ли эти люди похоронены заживо.

Отмечается, что найденный рядом с начальной школой имени Джозефины Бейкер скелет хорошо сохранился. Он был помещен в яму шириной около метра. Руки скелета лежали у него на коленях, а спина была прислонена к восточной стене ямы.

В прошлом году в 20 метрах от нынешней находки было обнаружено еще 13 скелетов. Ученые считают, что они относятся к периоду примерно с 300 по 200 год до нашей эры. За последние 30 лет археологические раскопки показали, что Дижон когда-то был особым местом обитания галлов, кельтской группы людей, которая ныне известна не связанным с наукой людям благодаря французскому комиксу «Астерикс и Обеликс».

Галлы впервые появились примерно в V веке до нашей эры. Они обитали на обширных территориях современной Франции, Бельгии, Швейцарии и более восточных регионах. Пока об их культуре известно немного, а те свидетельства, которые дошли до наших дней, например, записи Юлия Цезаря, завоевавшего галлов в 50 году до нашей эры, могут быть предвзятыми.

С учетом более ранних находок, всего в Дижоне было обнаружено около 20 гробниц с сидящими галлами. Другие подобные места были найдены во Франции, Швейцарии и Великобритании. На пяти телах обнаружены следы насилия, в том числе на одном — смертельное ранение черепа. 

При этом рядом со скелетами, найденными в Дижоне, не было обнаружено никаких личных вещей или украшений. Все они были мужчинами ростом от 1,62 до 1,82 метра, за исключением ребенка, обнаруженного в 1992 году. Археоантрополог Аннамария Латрон рассказала, что у скелетов хорошо сохранились зубы, вероятно, «потому что они ничего не знали о сахаре», а в костях нашли следы остеоартроза, «что свидетельствует об интенсивной физической активности».

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали