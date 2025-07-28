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Мир

Владельцы Labubu стали искать «врачей» для своих игрушек

2 минуты чтения 13:51 | Обновлено: 13:53

Популярность плюшевых монстров Labubu спровоцировала спрос на услуги так называемых «врачей игрушек» в Китае. По данным газеты South China Morning Post, Labubu часто ломаются и теряют свой первоначальный вид, поскольку их повсюду берут с собой.

Один из таких «врачей», работающий в Шанхае под псевдонимом Хартмен (Heartman), рассказал, что только за последний месяц он починил около 100 игрушек Labubu. Спрос на ремонт и реставрацию настолько высок, что мужчине пришлось привлечь супругу к работе и арендовать более просторную студию.

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По его словам, ремонт обходится примерно в 10% от стоимости самой игрушки. Средняя стоимость одного монстра Labubu в Китае примерно 99 юаней (около 14 долларов США). Однако на вторичном рынке такие игрушки продаются за сотни юаней, а редкие версии могут достигать стоимости в тысячи.

Labubu — персонаж серии The Monsters, созданной гонконгским художником Кэсингом Луном. В 2019 году компания Pop Mart предложила художнику сотрудничество, что стало началом успешного партнерства. Монстры быстро набрали популярность в Азии, а затем вышли и на рынки США и Европы. По одной из версий, мировую популярность игрушки обрели благодаря солистке кей-поп группы Black Pink Лисы, которая показала свою коллекцию Labubu в блоге.

Другим фактором успеха, по мнению инвестора Pop Mart Вэя Чжэ, стала компактность игрушек. Однако именно из-за того, что их часто носят с собой, Labubu легко повреждаются.

В китайских соцсетях, тем временем, пользователи делятся советами, как избавиться от царапин и вернуть меху прежний блеск, чтобы игрушка снова выглядела как новая. Но те, кому не удается справиться самостоятельно, обращаются за помощью к «врачам игрушек».

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При этом в соцсетях нередко звучит критика в адрес владельцев, которые платят за ремонт. Так, одни посчитали, что неразумно сначала тратить деньги на игрушку, а потом — на ее восстановление. Другие объясняли решение обратиться к «врачам игрушек» желанием сэкономить, так как покупка новой обойдется дороже.

Шанхайский мастер, в свою очередь, признается, что чувствует себя «врачом, который лечит болезни и спасает жизни».

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