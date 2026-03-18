ВОЗ начала готовиться к ядерной катастрофе

Представители Всемирной организации здравоохранения готовятся к ядерной катастрофе на случай дальнейшей эскалации войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Politico.

Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи рассказала изданию, что сотрудники ООН занимаются мониторингом последствий ударов, которые США и Израиль наносят по ядерным объектам Ирана, и сохраняют «бдительность» относительно любых ядерных угроз.

«Наихудший сценарий — это ядерная авария, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион — и весь мир, если это в конечном итоге произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями», — заявила Балхи.

По ее словам, в ВОЗ готовятся к ядерному инциденту в его «более широком смысле» — например, к нападению на ядерный объект или применение оружия. При этом в организации все же надеются, что этого не случится.

Сейчас на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Однако если ядерный инцидент повлечет за собой облучение людей опасными уровнями радиации, это приведет к повреждениям легких и кожи, а также повысит риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, отметила Балхи.

Как пишет Politico, в ВОЗ решили провести повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования на ядерные инциденты. Издание напомнило, что в июне прошлого года США в координации с Израилем нанесли удары по ядерной инфраструктуре по всему Ирану. С началом войны в этом году американские и израильские военные силы также начали бить по ядерным объектам в стране.

Politico отмечает, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты тоже располагают ядерными объектами в пределах досягаемости иранских ракет, хотя сообщений о том, что они стали целью Ирана, не было. Кроме того, ранее СМИ писали о секретной ядерной программе Израиля.