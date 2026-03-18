ВОЗ начала готовиться к ядерной катастрофе

2 минуты чтения 13:57

Представители Всемирной организации здравоохранения готовятся к ядерной катастрофе на случай дальнейшей эскалации войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Politico.

Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи рассказала изданию, что сотрудники ООН занимаются мониторингом последствий ударов, которые США и Израиль наносят по ядерным объектам Ирана, и сохраняют «бдительность» относительно любых ядерных угроз.

«Наихудший сценарий — это ядерная авария, и это то, что нас беспокоит больше всего. Как бы мы ни готовились, ничто не может предотвратить вред, который постигнет регион — и весь мир, если это в конечном итоге произойдет, — и последствия будут ощущаться десятилетиями», — заявила Балхи.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

По ее словам, в ВОЗ готовятся к ядерному инциденту в его «более широком смысле» — например, к нападению на ядерный объект или применение оружия. При этом в организации все же надеются, что этого не случится.

Сейчас на Ближнем Востоке не зафиксировано никаких признаков радиоактивного загрязнения. Однако если ядерный инцидент повлечет за собой облучение людей опасными уровнями радиации, это приведет к повреждениям легких и кожи, а также повысит риск развития рака и проблем с психическим здоровьем, отметила Балхи.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Как пишет Politico, в ВОЗ решили провести повторное обучение своих сотрудников по вопросам реагирования на ядерные инциденты. Издание напомнило, что в июне прошлого года США в координации с Израилем нанесли удары по ядерной инфраструктуре по всему Ирану. С началом войны в этом году американские и израильские военные силы также начали бить по ядерным объектам в стране.

Politico отмечает, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты тоже располагают ядерными объектами в пределах досягаемости иранских ракет, хотя сообщений о том, что они стали целью Ирана, не было. Кроме того, ранее СМИ писали о секретной ядерной программе Израиля.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века