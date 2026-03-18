Война в Иране грозит голодом десяткам миллионов человек

2 минуты чтения 09:52

Продолжение войны в Иране до июня грозит острым голодом десяткам миллионов человек по всей планете. Об этом, как передает Reuters, говорится в докладе Всемирной продовольственной программы. 

Так, согласно прогнозам аналитиков, дальнейший рост цен на нефть, транспортные услуги и продукты питания оставит без доступного продовольствия еще 45 миллионов человек. При этом, как заявил на пресс-конференции в Женеве заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Карл Скау, общее количество голодающих на Земле превысит нынешний уровень в 319 миллионов человек, который и без того является рекордным.

«Это поднимет глобальный уровень голода до рекордного, и это ужасная, ужасная перспектива. Еще до этой войны мы оказались в критической ситуации, когда голод никогда не был таким сильным, как сейчас, как по масштабам, так и по глубине проблемы», — добавил он.

Скау отметил, что с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, мировые цены на грузоперевозки уже выросли на 18%, а продолжающиеся боевые действия заставили перенаправить некоторые продовольственные поставки по новым маршрутам.

При этом он подчеркнул, что Всемирная продовольственная программа несет дополнительные расходы на фоне сокращения собственного финансирования странами-донорами, которые перенаправляют эти средства на укрепление обороны.

В декабре 2025 года ученые предупредили о грозящем миру «скрытом голоде», при котором человек получает достаточное количество калорий, но испытывает дефицит ключевых микроэлементов. По словам экспертов, его причиной может стать рост концентрации углекислого газа в атмосфере, который приводит к тому, что продукты питания становятся более калорийными, но менее питательными и потенциально более токсичными.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
