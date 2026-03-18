Война в Иране грозит голодом десяткам миллионов человек

Продолжение войны в Иране до июня грозит острым голодом десяткам миллионов человек по всей планете. Об этом, как передает Reuters, говорится в докладе Всемирной продовольственной программы.

Так, согласно прогнозам аналитиков, дальнейший рост цен на нефть, транспортные услуги и продукты питания оставит без доступного продовольствия еще 45 миллионов человек. При этом, как заявил на пресс-конференции в Женеве заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Карл Скау, общее количество голодающих на Земле превысит нынешний уровень в 319 миллионов человек, который и без того является рекордным.

«Это поднимет глобальный уровень голода до рекордного, и это ужасная, ужасная перспектива. Еще до этой войны мы оказались в критической ситуации, когда голод никогда не был таким сильным, как сейчас, как по масштабам, так и по глубине проблемы», — добавил он.

Скау отметил, что с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран, мировые цены на грузоперевозки уже выросли на 18%, а продолжающиеся боевые действия заставили перенаправить некоторые продовольственные поставки по новым маршрутам.

При этом он подчеркнул, что Всемирная продовольственная программа несет дополнительные расходы на фоне сокращения собственного финансирования странами-донорами, которые перенаправляют эти средства на укрепление обороны.

В декабре 2025 года ученые предупредили о грозящем миру «скрытом голоде», при котором человек получает достаточное количество калорий, но испытывает дефицит ключевых микроэлементов. По словам экспертов, его причиной может стать рост концентрации углекислого газа в атмосфере, который приводит к тому, что продукты питания становятся более калорийными, но менее питательными и потенциально более токсичными.