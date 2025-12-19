Ученые предупредили об угрозе «скрытого голода» на планете

Миру грозит «скрытый голод», при котором человек получает достаточное количество калорий, но испытывает дефицит ключевых микроэлементов. Его причиной может стать рост концентрации углекислого газа в атмосфере, который привел к тому, что продукты питания стали более калорийными, но менее питательными и потенциально более токсичными. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Лейденского университета.

«Нас поразило, насколько драматичными оказались изменения в составе питательных веществ и насколько по-разному они проявляются у разных растений», — заявила профессор Лейденского университета Стерре тер Хар, комментируя результаты работы. По ее словам, речь идет не о простом «разбавлении» питательных веществ, а о системном изменении химического состава пищи.

Исследователи разработали метод сопоставления данных десятков ранее опубликованных экспериментов, изучавших влияние повышенного уровня CO2 на растения. Это позволило сравнить около 60 тысяч измерений по 32 питательным элементам и 43 культурам, включая рис, пшеницу, картофель и томаты. В качестве базового уровня ученые приняли концентрацию углекислого газа 350 частей на миллион, которую иногда называют последним «безопасным» показателем.

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

При сравнении с уровнем 550 частей на миллион, который, по прогнозам, может быть достигнут к 2065 году, большинство питательных веществ демонстрировали снижение в среднем на 3,2%. Особенно резкое падение зафиксировано для цинка: в нуте его содержание может сократиться до 37,5%. Существенное уменьшение белка, цинка и железа также отмечено в рисе и пшенице, которые являются базовыми продуктами для миллионов людей.

В работе отмечается, что текущий уровень CO2 уже достиг 425,2 части на миллион и это уже привело к снижению питательной ценности растений.

Исследование также затрагивает влияние искусственных условий выращивания. В Нидерландах, одном из крупнейших аграрных экспортеров мира, значительная часть продукции производится в теплицах с повышенной концентрацией CO2 для увеличения урожайности, что может усиливать выявленный эффект.