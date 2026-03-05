Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram

Более половины россиян не готовы переходить в мессенджер Max даже в случае блокировки Telegram. Об этом сообщает AdIndex со ссылкой на исследование диджитал-агентства i-Media.

Согласно опросу, 58,5% пользователей заявили, что «ничто не заставит» их подписаться на аналогичные каналы в Max. При этом почти половина респондентов (44,3%) сообщили, что в случае блокировки продолжат пользоваться Telegram через VPN.

Лишь 10,9% опрошенных готовы перейти в Max вслед за любимыми каналами, а еще 8,2% рассматривают возможность перейти в другие социальные сети. Для 19,6% пользователей решающим фактором станет только полная остановка работы Telegram.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Главным барьером для перехода на новую платформу респонденты назвали недоверие к ней. Так ответили 38,6% участников опроса. Еще 24,4% заявили, что в принципе негативно относятся к Max, а 17,7% отметили неудобный интерфейс и отсутствие привычных функций.

Согласно исследованию, 45,3% пользователей не используют Max и не планируют этого делать. На каналы внутри платформы подписаны 13,1% опрошенных, еще 25,6% используют приложение исключительно как мессенджер.

AdIndex уточняет, что в опросе приняли участие 10,3 тысячи пользователей интернета в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в России. Исследование проводилось в конце февраля 2026 года.

Об ограничении работы Telegram Роскомнадзор официально объявил 10 февраля. По данным СМИ, мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России уже в апреле.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

В то же время, как писала «Верстка», запуск Max власти оценивают «как провальный». Они понимают, что реальные результаты кампании по переводу россиян на национальный мессенджер не соответствуют представленным в отчетах «прекрасным цифрам».

Ранее в четверг стало известно, что Max теперь доступен еще в 40 странах, помимо России. Так, возможность отправлять сообщения и совершать звонки через приложение получили пользователи в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.