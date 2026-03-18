Лыжник выпил алкоголь с болельщиками прямо на дистанции и едва доехал до финиша

2 минуты чтения 10:34

В норвежских СМИ и соцсетях массово обсуждают заезд 23-летнего британского лыжника Габриэля Гледхилла на Кубке мира в Осло 14 марта. Спортсмен доехал до финиша в алкогольном опьянении, так как не смог отказать болельщикам, которые угощали его пивом и крепкими напитками прямо на дистанции. Об этом пишет норвежская газета Verdens Gang (VG).

Заезд проходил в лыжном центре Хольменколлен, который известен своей атмосферой народных фестивалей и гуляний. Во время марафона зрители традиционно собрались вдоль трассы, где они обычно поддерживают спортсменов и нередко угощают их напитками. Так, британский лыжник Габриэль Гледхилл признался, что не смог отказать радостной толпе в угощениях.

«Я начал пить пиво уже на третьем круге. Выпил не так уж много, но начал понемногу пьянеть. Потом я пил все подряд: пиво, Jägermeister (немецкий травяной ликер) крепкий алкоголь. Кто-то даже предложил жидкость для полоскания рта. Но меня почти сразу вырвало», — сказал он.

По итогу Гледхилл финишировал 67-м, отстав от победителя, норвежца Эйнара Хедегарта, более чем на 20 минут. На последнем круге Гледхилла обошли американка Джессика Диггинс и шведка Фрида Карлссон, стартовавшие на 45 минут позже в рамках женской гонки. Сам лыжник попытался удержаться за их группой, но не смог выдержать темп.

Поведение британского лыжника массово раскритиковали в скандинавских СМИ. Некоторые соперники и эксперты заявили, что подобные действия неуместны во время гонки. 

«Гледхилл любит появляться в социальных сетях и на телевидении. Но веселье имеет свои пределы. Я думаю, что он пересек границы допустимого», — заявил газете Dagbladet эксперт Петтер Соленг Скинстад.  

Сам спортсмен утверждает, что не хотел никому мешать. По его словам, после употребления алкогольных напитков он лишь попытался завершить гонку не в одиночку.

«Я надеялся пройти последний круг с кем-нибудь. Потом я посмотрел налево и увидел, как проезжают мимо несколько девушек: там были Фрида Карлссон и Джесси Диггинс. И я сказал себе: „Ну, наконец-то я смогу финишировать вместе с ними после того, как так долго катался в одиночестве“. Вот почему я так поступил», — сказал он.

В интервью Nettavisen Гледхилл признался, что за гонку выпил «десять-двенадцать пива и пять-шесть порций крепкого алкоголя».

Известно, что ранее спортсмену отказали в продлении постоянного вида на жительство в Норвегии. Он должен покинуть страну до 28 марта.

