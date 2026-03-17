Школьники обгорели из-за взрыва газовой плиты на дне рождении одноклассника

2 минуты чтения 10:09

В одном из ресторанов Филиппин взорвалась переносная газовая плита, которая была установлена на столе праздновавших день рождения школьников. В результате инцидента пострадали 11 подростков, сообщает Mothership.

Инцидент произошел 12 марта в ресторане города Дагупан. В тот день в заведение пришла группа школьников, чтобы отпраздновать день рождения одноклассника. Отмечается, что когда подростки стали петь песню «Happy Birthday to You», на столе взорвалась переносная газовая плита для подогрева еды.

На видео, которое распространилось в сети, видно, что в момент взрыва школьников обдало пламенем, после чего они в панике разбежались в разные стороны. В результате инцидента пострадали 11 подростков. Всех доставили в больницу.

После осмотра медики диагностировали у двоих пострадавших серьезные травмы. Их стали готовить к операции. 

Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
По данным GMA Network, сейчас в больнице все еще находятся пять пострадавших. Руководство заведения пообещало взять на себя все расходы, связанные с лечением школьников.

Полиция в свою очередь начала расследование и установила, что причиной взрыва переносной плиты в ресторане стало избыточное давление газа. Кроме того в Бюро противопожарной защиты (BFP) отметили, что использование подобной плиты внутри ресторана нарушает Противопожарный кодекс Филиппин.

Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
«Мы разрешаем только стационарные системы. Мы не допускаем использование переносных бутановых плит в помещениях. Такие плиты изначально предназначены исключительно для использования на открытом воздухе», — заявил начальник пожарной службы города Дагупан Джун Эланд Ванаван.

Он также отметил, что в заведении было недостаточно огнетушителей. «Они должны выполнять наши рекомендации, иначе мы можем закрыть это заведение. Мы предлагаем изъять оборудование и проверить каждый газовый баллон по отдельности», — сказал Ванаван.

Руководство ресторана в свою очередь заявило, что это «первый подобный инцидент»  в заведении. Там заверили, что их переносное кухонное оборудование «регулярно очищается и проверяется».

GMA Network пишет, что сейчас заведение закрыто на неопределенный срок. Отмечается, что на месте руководство проводит техническое обслуживание оборудования и инвентаризацию.

