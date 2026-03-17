Школьник угнал автобус и подвез свою девушку в школу

В Германии 15-летний школьник угнал рейсовый автобус и отправился в соседний город, расположенный в 150 километрах от автопарка, чтобы подвезти свою девушку в школу. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Висбаден в ночь на 13 марта. Тогда после окончания смены, сотрудники одной из транспортных компаний заправили автобусы и покинули территорию автопарка. Газета Bild пишет, что речь идет о компании Nassauische Verkehrsgesellschaft (NVG).

На следующее утро сотрудники предприятия обнаружили, что на стоянке не хватает одного из автобусов. Поначалу они подумали, что водитель мог перепутать транспортное средство, однако позже пришли к выводу, что его угнали и обратились в полицию.

«Проведенные мероприятия быстро привели следствие в Карлсруэ, где автобус был остановлен патрулем местного полицейского участка. За рулем находился 15-летний житель города Майнц, который незадолго до задержания забрал свою 14-летнюю подругу, чтобы отвезти ее в школу», — говорится в пресс-релизе полиции.

Водителя-школьника высадили из автобуса и передали опекунам. Теперь его могут привлечь к ответственности за угон и вождение без водительских прав.

Примечательно то, что на автобусе не было никаких повреждений или признаков взлома. Полиция предположила, что школьник мог использовать «универсальный ключ», чтобы завести транспортное средство. Однако в самой транспортной компании сообщили Bild, что угонщик недавно проходил у них стажировку на диспетчера, поэтому «хорошо знает внутренние процессы компании».

«Он знал, что примерно в 3:30 утра мы прогреваем все автобусы перед выездом. Вот он и угнал один из них. Но надо отдать ему должное — он хотя бы не попал в аварию. Школьник как раз собирался поступать к нам на обучение на диспетчера, но после этого, похоже, об этом можно забыть», — рассказал неназванный представитель NVG.

По информации Bild, подросток скучал по своей девушке, которая живет в 150 километрах от его города, и он, вероятно, просто хотел сделать ей «приятный сюрприз». Водитель угнанного автобуса, в свою очередь, подчеркнул, что «не держит зла на юношу». По его словам, «это довольно трогательная история».