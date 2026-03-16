Мужчина создал вакцину от рака для своей умирающей собаки с помощью ChatGPT

2 минуты чтения 12:29

Технологический предприниматель Пол Конингем из Австралии разработал мРНК-вакцину для своей собаки по кличке Рози, у которой рак не поддавался лечению. В этом ему помогли ведущие австралийские ученые и ChatGPT. Об этом пишет издание The Australian.

Рози появилась в жизни Конингема, сооснователя компании Core Intelligence Technologies и экс-директора Ассоциации науки о данных и искусственного интеллекта Австралии, перед началом пандемии коронавируса в 2019 году. В 2024 году у Рози диагностировали злокачественную опухоль из тучных клеток (мастоцитов), которая поражает кожу у собак. Химиотерапия и операции замедлили рост опухолей, однако не смогли их уменьшить. Конингему сообщили, что Рози осталось жить всего несколько месяцев.

После этого, как сообщает издание, «убитый горем» IT-специалист обратился за советом ChatGPT, который направил его в Центр геномики при Университете Нового Южного Уэльса (The University of New South Wales, UNSW), чтобы провести полное секвенирование ДНК Рози.

«Секвенирование ДНК позволяет составить профиль опухоли и выявить мутации, которые могут вызывать заболевание. Обычно мы не поддерживаем прямые потребительские проекты секвенирования ДНК, потому что получить геномные данные для нас относительно легко, а вот анализировать их чрезвычайно сложно. Но Пол сказал: “Не проблема, я аналитик данных и разберусь в этом с помощью ChatGPT”», — вспоминает доцент вычислительной биологии и директор Центра геномики Рамасиотти в UNSW Мартин Смит.

Он согласился и спустя некоторое время Конингем получил результаты геномного секвенирования. Это обошлось ему в три тысячи долларов. После этого IT-специалист приступил к расшифровке данных.

«После получения данных я прогнал их через множество различных аналитических пайплайнов, чтобы найти мутации, а затем использовал другие алгоритмы для поиска лекарств против рака», — рассказал Конингем.

В UNSW вспоминают, что мужчина был «очень настойчив» и каждый раз приходил к ним с массивом новых данных. «Он позвонил и сказал, что проанализировал данные, нашел интересные мутации, затем использовал AlphaFold (программу ИИ), чтобы определить мутировавшие белки, выявил потенциальные цели для терапии и сопоставил их с лекарствами. А потом спросил, могу ли я помочь найти кого-то, кто синтезирует соединение, которое он определил. Я подумал: “Вот это да, безумие!” Но меня вдохновил его энтузиазм», — поделился доцент Смит.

Используя данные Конингэма, химик, директор Института РНК в Университете Нового Южного Уэльса Пол Тордарсон создал индивидуальную мРНК-вакцину для Рози. мРНК (матричная РНК) — это молекула, которая дает клетке инструкции производить белки, борющиеся с болезнями.

Однако после создания вакцины возникла проблема с получением разрешения этической комиссии на ее применение. Процесс занял около трех месяцев, но с помощью исследовательской группы из США Конингему удалось начать инъекции.

Первая доза была введена в декабре, затем последовала бустерная вакцинация. «Все это происходит впервые и это похоже на волшебство. Рак у Рози был очень запущенным, но одна опухоль уменьшилась очень сильно — примерно вдвое. Даже если она полностью не исчезла, Рози стало гораздо комфортнее. Даже ее шерсть стала более блестящей — она выглядит намного счастливее и здоровее», — поделился Конингем.

Сейчас мужчина готовит вторую версию вакцины на основе последовательностей опухолей, которые хуже всего отреагировали на первую терапию.

