Идеолог «русского мира» призвал отключить интернет в России до осени

Интернет в России нужно полностью отключить до поздней осени, заявил философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

По его словам, если у россиян не будет доступа в интернет в теплое время года, они начнут «жить настоящей человеческой жизнью»: гулять, встречаться, общаться, ходить в кафе и магазины и заводить новые знакомства. Поздней осенью интернет можно снова включить, полагает философ.

«Интернет в России должен подстраиваться по сезонные циклы медведей и бабочек. Летом его нет, потому что есть жизнь. Зимой в берлоге, или свернувшись червем в высокоэтажном хосписе, можно и в интернете. Виртуальный мир как сны зимней спячки», — написал Дугин.

Реально сложный тест про «Оскар» Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты Интернет и мемы 2 минуты чтения

Он добавил, что в теплое время года россияне смогут обойтись и без интернета, а о встречах с друзьями будут договариваться «как в детстве» — кричать и свистеть под окнами.

Такое высказывание Дугин сделал на фоне продолжающегося усиления блокировок интернета в России. Так, эксперты, с которыми поговорил «Коммерсантъ», заявили о начале полной блокировки Telegram в стране. Вместе с этим выросло и число жалоб на работу сервиса.

Помимо этого, 6 марта в Москве начались проблемы с работой мобильного интернета. Позже, 13 марта, в российской столице заработали «белые списки» сайтов. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин рассказал, что жители Подмосковья могут столкнуться с «временными сложностями» при доступе к мобильной связи и интернету вслед за Москвой.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Из-за блокировок мобильной сети у россиян вырос спрос на проводной интернет. Операторы, в свою очередь, стали искать способы адаптироваться под новые запросы и ввести ограничения, отмечала «Российская газета». Так, оператор «Дом.ру» начал тестировать механизм, который ограничивает скорость тем пользователям, которые потребляют слишком много трафика.