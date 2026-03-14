Власти предупредили о расширении блокировок интернета и связи в Москве

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин рассказал РИА «Новости», что жители Подмосковья могут столкнуться с «временными сложностями» при доступе к мобильной связи и интернету вслед за Москвой.

Отключения связи Коркин объяснил «предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности» в России. Депутат порекомендовал пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет, а для совершения звонков и отправки сообщений — функцию VoWiFi.

«В Московской области проведена работа по организации доступа к социально значимым ресурсам региона при угрозах атаки беспилотных воздушных судов в периоды ограничений работы мобильного интернета», — добавил Коркин. Он перечислил несколько таких «значимых ресурсов», однако не уточнил, идет ли речь о «белых списках».

Накануне «Коммерсантъ» и Forbes сообщили, что в Москве заработал доступ в интернет по так называемым «белым спискам». В них входят, в частности, «Госуслуги», правительственные сайты, сервисы «Яндекса», ресурcы холдинга VK, почтовый сервис Mail.ru, госмессенджер Max, сайты маркетплейсов и банков и другие сервисы. При этом проблемы с доступом в интернет и связью москвичи начали испытывать еще 6 марта.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» также пишет, что операторы связи начали рассылать жителям столицы сообщения, в которых перечислены сайты, входящие в «белые списки». В этих сообщениях сказано, что обычные звноки и СМС-ки будут работать в обычном режиме, а сайты из списка будут открываться, если на телефоне не пропал значок мобильного интернета и на балансе достаточно средств. Насколько быстро будут работать эти сайты, неизвестно.