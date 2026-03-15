Россиянам захотели ограничить домашний интернет

В последнее время среди россиян вырос спрос на проводной интернет на фоне блокировок мобильной сети. Операторы, в свою очередь, стали искать способы адаптироваться под новые запросы и ввести ограничения, сообщает «Российская газета».

Так, оператор «Дом.ру», который принадлежит «ЭР-Телекому», начал тестировать механизм, который ограничивает скорость тем пользователям, которые потребляют слишком много трафика. Скорость интернета снижается до 50 Мбит/с, если пользователь за месяц тратит более трех терабайт трафика.

В пресс-службе «ЭР-Телекома» заявили, что сейчас такое тестирование проводится в Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Согласно расчетам компании, ограничения должны затронуть менее 1% пользователей.

«По нашим оценкам, “сверхпотребление” трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — рассказали в компании.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что ее сотрудники проведут проверку «на предмет экономической и технологической обоснованности» действий оператора.

При этом в «Ростелекоме» встали на сторону «Дом.ру» и заявили, что чрезмерное потребление трафика также вызывает озабоченность в компании. В то же время опрошенные «Российской газетой» аналитики отмечают, что большинство абонентов используют менее 500 гигабайт трафика в месяц.

Однако аналитик ИАА TelecomDaily Илья Шатилин добавил, что подход к ограничению трафика могут перенять и другие операторы, если «Дом.ру» сможет им пользоваться на постоянной основе.