СМИ раскрыли роль России в войне в Иране

2 минуты чтения 15:01

Россия передает Ирану разведывательные данные, которые могут использоваться для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на трех анонимных чиновников.

По их словам, с начала войны Москва передала Тегерану информацию о местонахождении американских военных объектов, включая военные корабли и самолеты. Один из источников газеты отметил, что речь может идти о «довольно масштабной инициативе».

Газета отмечает, что это первое свидетельство косвенного участия Москвы в конфликте на Ближнем Востоке. При этом масштабы российской помощи остаются неясными. Источники издания утверждают, что возможности иранских военных самостоятельно обнаруживать американские силы уже снизились менее чем за неделю боевых действий.

Эксперт по российским военным силам из Фонда Карнеги Дара Массикот отметила в разговоре с журналистами, что иранские удары отличаются высокой точностью. По ее словам, Иран атакует, в частности, радары раннего предупреждения и элементы системы управления.

Массикот также подчеркнула, что у Тегерана есть лишь несколько военных спутников и нет собственной спутниковой группировки. В такой ситуации данные, полученные от России, обладающей более развитыми космическими возможностями, могут иметь для Ирана особую ценность.

Один из собеседников газеты предположил, что действия Москвы могут быть связаны с войной в Украине. «Россияне прекрасно осведомлены о помощи, которую мы оказываем украинцам. Думаю, они были очень рады попытаться отплатить нам тем же», — сказал он.

В то же время два источника издания сообщили, что Китай, несмотря на тесные отношения с Ираном, по их данным, не оказывает ему военной помощи.

Российское посольство в США не ответило на запрос The Washington Post о комментарии. В то же время ранее Москва призывала к прекращению войны, назвав ее «неспровоцированным актом вооруженной агрессии». ЦРУ и Пентагон также отказались комментировать информацию газеты.

